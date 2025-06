Shaquille O’Neal conseille à Giannis Antetokounmpo d’éviter les gros marchés

Giannis Antetokounmpo poursuivra-t-il sa carrière à Milwaukee la saison prochaine ? C’est LA question que tout le monde se pose dans le Wisconsin, alors que le double MVP serait prêt à considérer un départ des Bucks.

De quoi susciter automatiquement l’intérêt de plusieurs équipes, comme les Spurs, les Celtics ou surtout les Raptors, qui ont des chances de se lancer à l’assaut du « Greek Freak », s’il venait à demander son transfert.

Il se peut même que les Knicks se mettent à la conquête de Giannis Antetokounmpo, présent dans le petit marché de Milwaukee depuis ses débuts en NBA et qui pourrait avoir des envies de gros marché à ce stade de sa carrière. Une fausse bonne idée selon Shaquille O’Neal, à qui il a souvent été comparé jusqu’à présent.

« Je lui balancerais sans doute qu’aller dans un plus gros marché n’a pas vraiment d’importance et que les réseaux sociaux sont le marché maintenant » explique le pivot Hall of Famer. « Giannis s’est fait un nom sur les réseaux sociaux. Puis, quand tu vas à Los Angeles, 50% de ton contrat part dans les taxes, et il y a plus de pression et plus de stress… »

Exercer une pression constante sur ses dirigeants

On peut dire que Shaquille O’Neal est d’ailleurs assez bien renseigné sur le sujet, puisqu’il avait quitté le petit marché d’Orlando en 1996, afin de rejoindre le bien plus gros marché de Los Angeles…

« À mon époque, c’était un trop petit marché et il fallait sans doute aller dans un plus gros marché. Je suis passé par là. Maintenant, tous les marchés sont les mêmes. Plus personne ne se soucie de la ville où tu joues. Ce n’est plus les années 1990 » ajoute l’ancien joueur des Lakers.

Néanmoins, à l’approche de ses 31 ans, Giannis Antetokounmpo ne veut plus continuer d’enchaîner les déconvenues en playoffs. Pour ce faire, il lui faut donc prendre les choses en mains afin de faire bouger les choses. Mais comment ?

« Il devrait aller dans les bureaux et leur dire : “Je veux voir tous les free agents, je veux leurs numéros et je veux leur parler”. Il devrait amener les gens à lui » lui conseille simplement Shaquille O’Neal, l’homme aux quatre titres de champion NBA, alors que le « Greek Freak » a justement rencontré ses dirigeants, récemment.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.