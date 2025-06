Les Celtics peuvent-ils récupérer Giannis Antetokounmpo ?

C’est Brian Windhorst, d’ESPN, qui a allumé la mèche. « L’insider » a ainsi évoqué le futur de Giannis Antetokounmpo, en expliquant que même si on ne sait pas encore si le « Greek Freak » entend rester aux Bucks, son intention est de toute façon de rester dans la conférence Est. Ce qui réduit évidemment ses options…

Et comme ça devrait bouger à Boston durant l’été, Brian Windhorst a donc évoqué la possibilité que le double MVP rejoigne les Celtics. Un lien pour le moment hypothétique, car il n’y a rien de concret.

MassLive.com a toutefois analysé l’option, en rappelant que l’arrivée de Giannis Antetokounmpo aux Celtics était techniquement possible… mais qu’elle ne serait pas simple à mettre en place. Pour récupérer le contrat de l’ailier fort grec (54 millions de dollars l’an prochain), le club devra déjà passer sous la barre du « second apron », afin de pouvoir récupérer un salaire plus élevé que celui qui part, mais également agréger des contrats.

Du ménage à faire en amont

Sachant que le « second apron » est fixé à 207 millions de dollars et que les Celtics ont déjà plus de 227 millions de dollars de salaires prévus pour l’an prochain, il faut se débarrasser d’au moins 20 millions de dollars en amont.

C’est Jrue Holiday (32.4 millions) qui pourrait ainsi faire ses valises pour offrir de la flexibilité financière.

Ensuite ? Boston pourrait récupérer Giannis Antetokounmpo en utilisant le salaire équivalent (53 millions) de Jaylen Brown et en complétant avec différents « assets ». Les Bucks ayant peu de chances d’être intéressés par Jrue Holiday ou Kristaps Porzingis, on peut penser à Derrick White, Payton Pritchard et/ou des choix de Draft.

Sauf que l’autre problème, comme le note Brian Windhorst, c’est de connaître l’intérêt du « Greek Freak » pour Boston. Car s’il part de Milwaukee pour ne pas perdre une saison à attendre Damian Lillard aux Bucks, difficile de l’imaginer vouloir rejoindre les Celtics… et attendre Jayson Tatum, lui aussi gravement blessé.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.