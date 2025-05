David Adelman veut que les Nuggets reviennent en pleine forme dès septembre

Quelques jours après avoir appris qu’il perdait son étiquette de coach intérimaire, David Adelman a été officiellement présenté devant la presse comme le nouvel entraîneur à plein temps des Nuggets.

En compagnie de Josh Kroenke, le propriétaire qui l’a choisi pour la continuité et pour ne pas tout chambouler, le fils de l’illustre Rick Adelman a notamment insisté sur un point : la condition physique.

« Les équipes qui démarrent fort ont souvent de meilleures chances d’être en bonne santé pour les gros matchs en fin d’année » a-t-il ainsi expliqué. « Donc oui, l’attente sera d’arriver en bien meilleure forme [au training camp]. »

Ramener de la motivation et une meilleure exécution

Pas aidé par les pépins physiques de Jamal Murray, Aaron Gordon, Michael Porter Jr. et même Russell Westbrook sur la fin de saison, Denver est finalement sorti les armes à la main lors d’un Game 7 face au Thunder, en demi-finale de conférence. De quoi convaincre les dirigeants du Colorado de conserver David Adelman, nommé en remplacement de Michael Malone début avril.

Loué notamment pour ses qualités tactiques et de formateur, le nouveau cerveau des Nuggets a donc su vite faire ses preuves et il aura maintenant pour mission de relancer une équipe encore championne il y a deux ans.

« Les nouvelles idées sont de bonnes idées. Je dois donner [aux joueurs] quelque chose qui les motive à nouveau » a confié celui qui a pu compter sur des mentors comme son père Rick bien sûr, mais aussi Sam Mitchell, Frank Vogel, Flip Saunders ou encore Michael Malone. « Je suis très préparé. Quand vous êtes entouré par ces personnes et que vous voyez comment elles gèrent les choses, c’est un peu comme un ‘cheatcode’. »

Également consulté par Josh Kroenke dans sa recherche du nouveau « general manager (GM) » de la franchise, en remplacement de Calvin Booth, limogé lui aussi le mois dernier, David Adelman entend en tout cas replacer Denver dans un cadre qui lui correspond sur le plan tactique.

« On doit redevenir une équipe basée sur l’exécution » a-t-il indiqué. « Si ça fait baisser certaines de nos stats, en vitesse de jeu par exemple, ça me va si ça nous fait gagner un match en mai au lieu de nous faire bien jouer en décembre. La majeure partie du temps, si vous voulez gagner gros, vous devez jouer lentement, être efficace et être propre. Donc ce sont des choses dont nous parlerons durant l’été jusqu’au training camp. »