Une nouvelle amende pour Anthony Edwards…

Ne cherchez plus l’identité du roi des amendes en NBA puisque, depuis cette saison, il s’agit incontestablement de Anthony Edwards. Confirmation avec sa huitième amende de la saison (et la deuxième des playoffs), pour avoir employé un « langage grossier » en conférence de presse, après la défaite de Minnesota contre OKC dans le Game 1 de la finale de conférence Ouest.

En l’occurrence, voici les propos qui ont coûté cher (50 000 dollars) au joueur des Timberwolves : « Je dois vraiment shooter plus, je n’ai pris que 13 putains de tirs. »

Anthony Edwards rendait alors hommage à la défense du Thunder, qui avait réussi à le limiter de fort belle manière (18 points à 5/13). Sauf que son « fucking » n’est pas passé auprès de la NBA et on se demande maintenant si l’intéressé parviendra, un jour, à arrêter de prendre des amendes, comme il le faisait comprendre en janvier…

Pour rappel, l’argent des amendes est reversé à des œuvres caritatives et on peut donc dire que la générosité de Anthony Edwards n’est plus à prouver, avec pas moins de 430 000 dollars (!) lâchés rien qu’en 2024/25.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 ☆ MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 ☆ MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 ☆ MIN 79 36 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.