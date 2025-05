Aaron Gordon pourrait manquer le Game 7…

La soirée aurait pu être parfaite pour les Nuggets avec ce succès face au Thunder porté, une nouvelle fois, par Nikola Jokic, mais il est écrit que cette équipe cumulera les galères… À moins de deux minutes de la fin de la rencontre, Alex Caruso plonge dans les jambes d’Aaron Gordon pour essayer de récupérer un ballon qui traîne. Après ce choc, l’ailier-fort de Denver se tient l’arrière de la cuisse gauche et il est remplacé dans la foulée…

En conférence de presse, David Adelman a été interrogé sur l’état de santé de son joueur : « À l’heure actuelle, je ne sais pas, mais il y a beaucoup d’inquiétude. Aaron [Gordon] est l’une des raisons pour lesquelles on gagne des séries ou qu’on a une bannière accrochée au plafond. C’est une bonne nouvelle que nous ayons deux jours de repos afin que tout le monde puisse recevoir les soins nécessaires ».

Des cadres diminués

De son côté, Aaron Gordon s’est montré plus rassurant : « Je me sens bien. Je vais commencer à recevoir des soins pour être sûr d’être disponible pour le Game 7″. Ce serait préférable pour les Nuggets puisque l’ailier-fort est un contributeur majeur des Nuggets dans ces playoffs, et on se souvient de ses tirs décisifs face aux Clippers, ou face au Thunder dans le Game 1 lorsqu’il avait offert la victoire à Denver dans les ultimes secondes.

Mais une alerte à la cuisse peut avoir de grosses conséquences, comme on vient de le voir avec Stephen Curry, et une absence du champion NBA 2023 pour le match de dimanche prochain serait, bien sûr, un énorme coup dur pour la franchise du Colorado. D’autant qu’elle doit déjà composer avec un Michael Porter Jr diminué par une épaule gauche meurtrie depuis le Game 2 de la série face aux Clippers.

Seule bonne nouvelle au milieu de ces pépins de santé, les hommes de David Adelman ont donc deux jours de repos avant de jouer le Game 7, alors qu’ils jouaient un jour sur deux depuis le début de ces playoffs. L’occasion pour Aaron Gordon, Michael Porter Jr et Jamal Murray, malade ce jeudi, de se reposer pour aider Denver à retrouver les finales de conférence, ce qui n’est pas arrivé depuis la saison du sacre en 2023.

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 17 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.4 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 24 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.8 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29 45.4 28.8 71.9 1.4 3.6 5.1 1.9 2.1 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 33 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 34 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 33 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 * All Teams 50 28 46.3 33.5 65.1 1.5 4.1 5.7 3.2 1.8 0.7 1.9 0.7 12.4 2020-21 * DEN 25 26 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2020-21 * ORL 25 29 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2021-22 DEN 75 32 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30 56.4 34.7 60.8 2.4 4.1 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 2023-24 DEN 73 32 55.6 29.0 65.8 2.4 4.1 6.5 3.5 1.9 0.8 1.4 0.6 13.9 2024-25 DEN 51 28 53.1 43.6 81.0 1.6 3.3 4.8 3.2 1.6 0.5 1.4 0.3 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.