Nikola Jokic et les Nuggets sortent les muscles pour s’offrir un Game 7 à OKC !

Une série d’une telle intensité, avec deux adversaires si proches, ne pouvait se terminer qu’avec un Game 7. Il aura lieu dimanche dans l’Oklahoma ! Nikola Jokic (29 points, 14 rebonds et 8 passes) et les Nuggets n’ont pas manqué leur rendez-vous de la survie en signant un gros Game 6 (119-107) pour égaliser dans cet affrontement de haut vol.

Le Serbe a été très bien soutenu dans cette partie, d’abord par son fidèle lieutenant Jamal Murray (25 points), ainsi qu’un Christian Braun très actif (23 points et 11 rebonds). Sans oublier le facteur X de la soirée, Julian Strawther, qui a participé à faire basculer les événements en faveur des locaux.

Ces derniers, portés par la Ball Arena, avaient signé une entame de rencontre favorable (27-18), avant de perdre leur élan dans le second quart-temps. C’est ici que Shai Gilgeous-Alexander a fait très mal en rayonnant comme à son habitude avec son jeu en périphérie et en pénétration. Avec lui, et après un panier primé de Chet Holmgren, les visiteurs ont même pu s’offrir un matelas confortable à l’approche de la pause (46-58).

La bascule dans le 3e quart-temps

Écart instantanément effacé par les Nuggets qui ont retrouvé de l’énergie pour finir à une possession à la pause (58-61). Les minutes suivantes seront du même acabit tant le Thunder a donné le sentiment d’être en contrôle, avant de subir à nouveau un « run » soudain en fin de quart-temps. Celui du 3e quart-temps fera encore plus mal avec un Julian Strawther en feu pour donner huit points d’avance à sa formation (90-82).

Alex Caruso a bien tenté de venir en soutien de « SGA » par la suite, le Thunder a manqué d’un peu de tout pour revenir dans le coup.

Sans se faire peur, les locaux ont maintenu une dizaine de points d’avance. Avec quasiment autant de lancers-francs obtenus que l’équipe adverse, Nikola Jokic a gâché peu de munitions sur la ligne pour assurer la gagne.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des fins de quart-temps fatales. Sur le plan comptable, la rencontre a basculé sur deux « runs » signés à la fin du 2e puis 3e quart-temps. Le premier, signé dans les deux minutes qui ont précédé la pause, a permis aux locaux de recoller ; le second, en autant de temps, de s’envoler au score. Avec ses huit points inscrits dans ce « run »-ci, Julian Strawther, servi à chaque fois par Jamal Murray, a été clé.

– La surprise Julian Strawther. Le joueur de 23 ans avait inscrit 14 points jusqu’ici dans cette série. Il a marqué un point de plus (15) dans ce seul Game 6 ! Son apport offensif a été décisif dans cette partie car il a signé un « run » quasiment à lui tout seul à la fin du troisième quart-temps où Denver a creusé l’écart. Profitant de l’attention portée sur la paire Jokic-Murray, l’ailier a encore converti un tir primé important à l’approche du « money time ».

– Jalen Williams en souffrance. Meilleur passeur de la rencontre (10), l’ailier n’a pas moins connu une soirée d’ensemble très pénible, terminée avec 6 points sur un terrible 3/16 aux tirs. Le lieutenant de « SGA » a tellement souffert qu’il a manqué un dunk ouvert en contre-attaque dans le dernier quart-temps. Avant ce match, Jalen Williams, visiblement gêné par son poignet sur la main forte, avait déjà montré ses limites du moment, en ne shootant qu’à 37% de réussite sur la série.

– Encore un Game 7 pour les Nuggets ! Les hommes de David Adelman avaient dû passer par ce match couperet pour se débarrasser des Clippers au tour précédent cette saison. Un an plus tôt, ils avaient chuté dans ce contexte, au second tour, face aux Wolves. Et on se souvient qu’en 2020 dans la « bulle », Nikola Jokic et les siens avaient passé les deux premiers tours en 7 manches.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.