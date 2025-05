On ne sait pas si Jamal Murray avait commandé des pizzas mercredi soir mais le meneur des Nuggets a vécu une drôle de journée jeudi. Le Canadien s’est réveillé sérieusement malade, rendant sa participation au Game 6 contre le Thunder très incertaine. Mais il a passé sa journée aux soins, serré les dents, avant d’être un des fers de lance de la victoire de Denver.

Si la franchise du Colorado n’a pas donné de détails quant au mal dont souffrait son joueur, l’inquiétude était bien réelle dans les rangs des Nuggets pour ce match décisif.

« Il faut féliciter notre staff et notre staff médical » a salué l’entraîneur David Adelman. « Il y avait de grandes chances qu’il ne joue pas. Puis on vous pose une intraveineuse, vous avez ces médicaments en vous, tous ces liquides. Pendant les six premières minutes, j’en étais en à me demander : ‘est-ce que c’est bien réel ? Est-ce qu’il est capable de le faire ?’ Et j’ai trouvé qu’il avait une bonne énergie, du dynamisme. »

Boosté par l’enjeu

Cela s’est senti dès les premiers instants, avec un panier à 3-points, la faute en prime, pour ouvrir le score de Denver. Jamal Murray a donné le ton, avec 11 points (à 4/5 au tir) dans le premier quart-temps, que les Nuggets avaient pris par le bon bout en comptant jusqu’à dix points d’avance.

« Est-ce qu’à un seul moment j’étais incertain dans ma tête ? Non » soupire Jamal Murray en conférence de presse. « Je me suis levé ce matin, j’ai été à la clinique tester différentes choses, et c’était négatif donc j’étais satisfait. J’allais jouer dans tous les cas dans mon esprit. Tout me gênait en quelque sorte. Mais quand le match démarre, votre équipe a besoin de vous et l’adrénaline monte. Vous rentrez quelques tirs. Vous prenez sur vous et vous faites avec. »

Alors qu’il avait parfois « du mal à respirer » comme l’a confirmé David Adelman, et qu’il a été pris d’un haut-le-cœur durant sa conférence de presse, Jamal Murray a tout donné. Le Canadien a non seulement terminé avec le meilleur ratio +/- des siens, et de loin (+28), mais aussi avec le plus gros temps de jeu des Nuggets !

« J’ai su que Jamal était apte juste avant le match » a insisté David Adelman. « J’ai eu un meilleur feeling au fur et à mesure que l’on se rapprochait du coup d’envoi. Nous avions une réunion d’équipe une heure avant, et on pouvait voir à son visage qu’il avait un peu repris des couleurs. Vous savez ce que c’est, si ces gars ont une chance même infime de jouer, pourquoi ne pas essayer ? Mon interrogation une fois qu’on a su qu’il pouvait jouer, c’était combien de temps il allait pouvoir tenir. Et il a joué 42 minutes. Donc il en était évidemment capable. »

« Il n’est pas fait comme tout le monde »

Son match dans le match avec Shai Gilgeous-Alexander a tenu ses promesses, et Jamal Murray termine avec une de ses meilleures prestations depuis le début des playoffs : 25 points à 9/19, 8 rebonds et 7 passes décisives.

« Jamal est un mec spécial, il n’est pas fait comme tout le monde » estime Julian Strawther, un des autres hommes forts du soir pour Denver. « Peu importe ce que les gens disent, on sait que c’est un des gars les plus durs à chaque fois qu’il pose un pied sur le parquet. Aujourd’hui, rien n’était différent. Jouer en étant malade, être capable d’être le leader de la meute et d’aller chercher la victoire, c’est énorme. »

« C’est Jamal Murray, vous savez : on dirait que moins il se sent bien, mieux il va s’en tirer » en sourit David Adelman. « Quelle abnégation il a. »

Un autre défi attend désormais Jamal Murray et les Nuggets, un Game 7 décisif dimanche soir sur le parquet du Thunder, avec un retour en finale de conférence à la clé. « On avait cet état d’esprit de revenir à OKC, ce qui est fou » a expliqué le meneur. « On voulait finir ce match, et on a utilisé les deux jours de repos à venir comme une motivation à jouer dur aujourd’hui. »

De quoi requinquer Jamal Murray, un des joueurs les plus costauds dans les matchs les plus importants avec un bilan en carrière désormais de 9 victoires en 12 matchs de playoffs où se jouait la survie de Denver, le tout avec des statistiques en nette hausse par rapport à ses moyennes en saison : 27.6 points, 5.7 rebonds et 4.4 passes décisives.