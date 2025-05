Luke Kornet a parfaitement enfilé le costume de Kristaps Porzingis

Transparent en première période, et ayant des difficultés pour respirer car toujours gêné par une « infection virale non identifiée », Kristaps Porzingis n’a pas joué la seconde période du Game 5 face aux Knicks. Joe Mazzulla s’est alors appuyé sur Luke Kornet. Il a bien fait.

« Il a été génial. Il a fait de bonnes choses pour protéger le cercle, pour défendre sans faire de fautes. Il a été bon des deux côtés du terrain », souligne le coach des Celtics. « Sa présence a été bénéfique, surtout au rebond. Il a fait de grosses actions pour nous. »

Les chiffres de Luke Kornet, essentiellement réalisés après la pause, montrent bien son impact : 10 points à 5/5 au shoot, 9 rebonds et 7 contres en seulement 25 minutes, ainsi qu’un +/- de +20. Difficile de faire plus efficace.

« Il a été énorme, défensivement et offensivement. Il a été exceptionnel », juge Jaylen Brown. « C’est le type de performance dont on a besoin en playoffs : de la défense, des grosses actions, des finitions. Il a été excellent dans cette partie. »

C’est rassurant pour les Celtics, qui ne savent pas encore s’ils pourront compter, ou non, sur Kristaps Porzingis lors du Game 6. « Il a été incroyable », poursuit Derrick White. « Il était toujours bien placé. Sept contres, c’est fou. On avait besoin de lui et il a élevé son niveau. »

Luke Kornet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 NYK 20 16 39.2 35.4 72.7 0.6 2.6 3.2 1.3 1.4 0.3 0.6 0.8 6.7 2018-19 NYK 46 17 37.8 36.3 82.6 0.6 2.3 2.9 1.2 0.9 0.6 0.5 0.9 7.0 2019-20 CHI 36 16 43.9 28.7 71.4 0.6 1.7 2.3 0.9 1.5 0.3 0.4 0.7 6.0 2020-21 * All Teams 31 11 43.6 25.4 50.0 0.5 1.7 2.2 0.8 0.6 0.1 0.2 1.0 3.4 2020-21 * BOS 18 14 47.3 25.0 50.0 0.7 2.2 2.9 1.1 1.1 0.1 0.3 1.4 4.4 2020-21 * CHI 13 7 33.3 26.1 50.0 0.1 1.1 1.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 2.0 2021-22 * All Teams 15 7 48.1 0.0 66.7 0.9 1.1 1.9 0.6 0.6 0.2 0.0 0.2 2.0 2021-22 * BOS 12 7 57.1 0.0 66.7 0.8 1.2 2.1 0.7 0.6 0.2 0.0 0.2 2.2 2021-22 * CLE 2 7 20.0 0.0 66.7 1.0 0.5 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 2.0 2021-22 * MIL 1 3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2022-23 BOS 69 12 66.5 23.1 82.1 1.2 1.6 2.9 0.8 1.2 0.2 0.4 0.7 3.8 2023-24 BOS 63 16 70.0 100.0 90.7 1.9 2.3 4.1 1.1 1.2 0.4 0.3 1.0 5.3 2024-25 BOS 73 19 66.8 0.0 69.1 2.6 2.7 5.3 1.6 1.6 0.5 0.4 1.0 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.