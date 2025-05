Le Thunder finit fort pour résister à un immense Nikola Jokic !

Cette série n’en finit pas de fournir des fins de rencontre haletantes. À l’instar du match précédent à Denver, le Thunder a encore trouvé un moyen de s’en sortir (112-105) à l’issue d’un nouveau « money time » étouffant derrière les 31 points de Shai Gilgeous-Alexander, soutenu par quatre autres joueurs à 12 points ou plus.

OKC (3-2), qui s’offre ainsi l’occasion de conclure la série dans les Rocheuses jeudi, a dû signer un quatrième quart-temps de feu pour remporter ce Game 5 pivot.

Car pendant trois quart-temps durant, les visiteurs ont fait la course en tête – une courte tête le plus souvent – en s’appuyant principalement sur son duo « historique » : Nikola Jokic et Jamal Murray.

Malgré la densité défensive proposée par leurs adversaires respectifs, Isaiah Hartenstein et Lu Dort, les deux joueurs ont si bien combiné ensemble que Denver, après avoir viré en tête à la pause (54-56), s’est sérieusement échappé au milieu du troisième quart-temps (68-80).

Nikola Jokic sur une autre planète

Les hommes de David Adelman ont alors paru bien en contrôle face à une formation d’OKC à réaction et globalement en panne d’énergie. Après plusieurs minutes de statu quo dans la dernière période, la lumière locale est venue d’un acteur pas forcément attendu à ce stade : Lu Dort. Celui-ci a signé trois paniers primés coup sur coup pour réduire soudainement l’écart à une possession (90-92).

Cet enchaînement allait changer la dynamique de la partie et surtout faire vibrer un Paycom Center au sein duquel les visiteurs ont commencé à montrer de la fébrilité. Michael Porter Jr. hors du coup et Jamal Murray en sérieuse panne de jus dans le final, le seul à paraître dans son élément côté Nuggets n’a été autre que Nikola Jokic.

Celui-ci a multiplié les exploits dans les derniers instants, à l’instar de son rebond offensif capté au milieu de toute la défense adverse avant de marquer. Et surtout d’un nouveau tir à 3-points insensé en « turnaround » en fin de possession à deux minutes pour égaliser (103-103) et climatiser – le mot est faible – l’enceinte d’OKC.

Mais ce « one-man show » n’allait pas suffire à Denver qui a encaissé dans la foulée un panier primé de Jalen Williams, puis de Shai Gilgeous-Alexander sur deux actions où la défense des Nuggets a été prise à défaut. Ni Michael Porter Jr, ni Aaron Gordon ne parviendront à y répondre et voilà le Thunder à un pas de la finale de conférence.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une immense bataille de « MVP ». Le duel à distance entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic a touché au sublime en fin de partie. À deux minutes de la fin, le Serbe s’est d’abord débarrassé d’Isaiah Hartenstein pour finir avec la planche (100-100). Ce à quoi « SGA » a répondu avec un 2+1 plein de classe au niveau de la ligne des lancers-francs. Derrière, Jokic a envoyé son tir primé invraisemblable pour égaliser encore. Mais la superstar du Thunder, mieux soutenue, aura le dernier mot.

– Le facteur fraîcheur. « SGA » parlait à l’issue de la rencontre de la chance, pour le Thunder, de pouvoir compter sur une rotation de neuf à dix joueurs. Comme c’est le cas depuis le début de la série, Mark Daigneault a encore été chercher des ressources sur son banc, dont l’immanquable Alex Caruso, et ainsi pu faire souffler ses cadres. Son homologue n’a pas voulu en faire autant avec une rotation stricte à huit joueurs, et encore trois titulaires à 40 minutes ou plus. On rappellera que quatre de ses titulaires sont dans le Top 20 des plus gros temps de jeu de ces playoffs, dont Jamal Murray, n°1 avec 42 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.