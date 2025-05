En saison régulière, beaucoup reprochent aux arbitres de trop laisser de marge de manœuvre aux attaquants, en sifflant par exemple trop de fautes aux défenseurs. En playoffs, c’est l’inverse, et beaucoup se plaignent au contraire d’un manque de contrôle de la part du corps arbitral. Par exemple, Chris Finch assurait qu’il y avait faute des Warriors à chaque lutte aux rebonds impliquant Rudy Gobert. Aaron Gordon expliquait également que la défense du Thunder commettait des fautes continuelles sur Nikola Jokic, sans que cela ne soit pénalisé.

Entre des décisions trop sévères en saison régulière et trop clémentes en playoffs, les arbitres se retrouvent dans une situation délicate, comme l’admet Mike Dunleavy Jr, le GM des Warriors.

« Je pense qu’il y a une dichotomie intéressante parce qu’en saison régulière, clairement, tout le monde, de la ligue aux fans, veut voir ce style de jeu libre, fluide, avec beaucoup de points. Mais quand on arrive en playoffs, tout le monde devient physique et dur, les possessions sont accrochées et tout le monde, des joueurs aux fans en passant par les coachs, veut ça également. Donc nous avons mis les arbitres dans une position délicate parce qu’une fois que l’on arrive en playoffs, tout le monde s’attend à ces coups de sifflet [ceux de la saison régulière] » mais non, on dit aux joueurs qu’on veut désormais laisser jouer. Donc c’est compliqué pour les arbitres » décrit-il ainsi.

Pourtant plus de fautes sifflées

Pourtant, dans les faits, il y a plus de fautes sifflées durant la postseason. En saison régulière, chaque équipe commet, en moyenne, 18.6 fautes par match pour 100 possessions. Un nombre qui grimpe à 20.18 en playoffs.

Pour être plus précis, les Pistons sont à 22.8 fautes par match, étant l’équipe qui en commet le plus sur ces playoffs. Un nombre en augmentation par rapport aux 20.7 fautes réalisées en saison régulière. Pour son retour en playoffs, Detroit a toutefois pu constater que le jeu des playoffs était bien plus physique comme l’a évoqué Cade Cunningham : « Toutes les possessions en playoffs sont plus importantes qu’en saison régulière. Vous devez tout faire plus fort et plus vite tout en continuant à jouer ensemble. »

Avec un jeu plus physique en playoffs, les arbitres sont ainsi contraints de siffler plus de fautes, mais aussi d’en laisser passer beaucoup, afin d’avoir un produit qui reste un minimum fluide. Certaines équipes l’ont bien compris comme le Magic qui, lors du premier tour, a poussé la dimension physique très loin face aux Celtics.

Draymond Green le sait aussi bien, l’ailier fort des Warriors sachant particulièrement bien jouer de cette différence entre saison régulière et playoffs. Même si, à force de jouer avec le feu, lui aussi peut finir par se brûler, comme ses six fautes lors du Game 3 entre Warriors et Wolves l’ont montré. « Je pensais que la faute (de Draymond Green) que nous avons « challengée » était un passage en force mais les coups de sifflet sont toujours subjectifs et vous devez faire avec. Je n’ai pas aimé la sixième faute (de Draymond Gree) mais ça n’a pas d’importance. Les coups de sifflet sont ce qu’ils sont. Parfois cela va dans votre sens, parfois non » tentait de philosopher Steve Kerr.