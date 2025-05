Pour les Wolves, la lutte au rebond des Warriors face à Rudy Gobert n’a rien de propre

Les Warriors ont arraché le Game 1 de leur demi-finale de conférence chez les Wolves, mais tout n’était pas parfait pour autant. Outre la blessure de Stephen Curry, officiellement absent pour « au moins une semaine », Steve Kerr s’est par exemple plaint de l’arbitrage et notamment de la manière dont son meneur All-Star a été défendu par Minnesota…

« J’étais énervé les dix premières minutes, car c’était encore comme contre Houston… » a ainsi regretté l’entraîneur de Golden State, dans un long discours. « [Les défenseurs de Minnesota] serraient et attrapaient Steph’ et [les arbitres] auraient pu lui siffler six fautes, mais la ligue a établi un niveau d’intensité en playoffs. Chris [Finch] en a parlé la semaine dernière, de cette intensité physique générale, mais c’est fou pour moi ce qui se passe sur le terrain. Tout le monde commet des fautes sur tout le monde. J’ai la sensation que le travail [des arbitres] est vraiment difficile, car les playoffs sont physiques et ils vont laisser jouer davantage, mais je pense qu’ils auraient pu siffler faute sur six ou sept possessions d’affilée en défense sur Steph. Donc j’ai à me plaindre, moi aussi. Tout le monde peut le faire et c’est comme ça que ça marche en playoffs. Nous, on regarde les vidéos et on revoit les fautes non sifflées. Eux, ils regardent les vidéos et ils revoient les fautes non sifflées. Le jeu est physique et il le restera, ce sont aux deux équipes de s’ajuster, mais je me prépare à envoyer mes propres vidéos à la ligue. »

C’est donc une nouvelle bataille de tranchées qui attend les Warriors contre les Wolves, après celle du premier tour contre ces Rockets « des années 1990 ». Le mois dernier, Steve Kerr se plaignait déjà de voir que Stephen Curry n’était pas arbitré comme les autres superstars NBA, notamment parce qu’il joue davantage loin du ballon.

« C’est le seul qui fait face à ce type de défense, avec des adversaires qui essaient de gêner ses mouvements sans le ballon, et à mon avis, les arbitres ne sont juste pas habitués à siffler ça. Quand on l’accroche ou qu’on le tient loin du panier, ça devrait pourtant être une faute… » pestait alors le coach.

Le curseur de l’intensité est au plus haut…

Mais Steve Kerr n’est pas le seul à avoir eu du mal avec l’arbitrage du Game 1 à Minneapolis. Dans le camp adverse, c’est Chris Finch qui avait également à redire à ce sujet. Notamment parce que Rudy Gobert subit un traitement de faveur particulier de la part des « Dubs »…

« [Les Warriors] commettent beaucoup de fautes au rebond, ils bousculent, poussent, retiennent et ceinturent Rudy » a en effet détaillé le technicien de Minnesota. « C’est évident. On a envoyé plusieurs vidéos à la ligue. En fait, je ne suis même pas sûr de connaître un autre joueur avec le pedigree de Rudy qui se fait autant attaquer physiquement. Donc il va falloir s’en occuper d’une manière ou d’une autre. Nous allons sans doute essayer de nous faire justice nous-mêmes quand on pourra, car ça fait partie d’un sport physique, mais mon Dieu… Vous devriez voir certaines de nos vidéos… On dirait juste des joueurs de football américain qui s’en prennent à Rudy. »

Plus que les entraîneurs, qu’en pensent directement les joueurs, les principaux concernés, de la manière dont a été arbitrée cette entame de série ?

« Ils jouaient plus dur que nous, plus physique » a résumé Jaden McDaniels, des Wolves. « Ils nous poussaient, ce genre de truc, mais si les arbitres ne sifflent pas, alors il n’y a pas faute. Nous devons juste nous y adapter, ne pas nous préoccuper de l’arbitrage et jouer, comme si c’était nous contre le monde. »

« Ce sont les playoffs, on a déjà dû passer par là face aux Rockets, et ce qu’ils faisaient, c’est un peu ce que l’on fait maintenant » a ajouté Brandin Podziemski, des Warriors. « J’ignore si les Lakers le faisaient contre eux au premier tour, mais ce sont les playoffs et vous essayez de faire tout ce que vous pouvez pour gagner. Rudy est probablement plus grand que moi de quoi, 30 centimètres, donc que voulez-vous que je fasse ? »