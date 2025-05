Aaron Gordon trouve que les arbitres ne protègent pas assez Nikola Jokic

Quand on perd de 43 points, ce n’est évidemment pas à cause de l’arbitrage, et il serait malvenu de pointer du doigt l’absence de coups de sifflet ou des fautes injustifiées. « Quand dans un match tu te fais écrabouiller de 40 points, ce n’est pas l’arbitrage le problème » confirme Aaron Gordon après la fessée reçue dans le Game 2 à OKC. « Donc, d’abord il faut oublier tout ça. On doit juste continuer à exécuter notre jeu, être précis, être solides. »

Sauf que ce même Gordon avait tout de même des choses à reprocher aux arbitres et plus particulièrement leur laxisme vis-à-vis de la défense du Thunder sur Nikola Jokic.

En playoffs, on le sait, les arbitres laissent davantage jouer, et autorisent beaucoup plus de contacts qu’en saison régulière, mais l’ailier des Nuggets estime qu’ils pourraient mieux protéger son coéquipier.

Deux poids, deux mesures ?

« S’ils le laissent se faire pousser, bousculer, mettre deux mains sur lui, le repousser avec les genoux, les coudes et toutes sortes de choses qu’ils lui font – qui ne sont pas forcément légales –, il n’y a pas grand-chose à faire. Jok doit jouer malgré ça. S’ils ne sifflent pas, alors ils ne sifflent pas » explique Aaron Gordon.

Mais le souci, pour Aaron Gordon, c’est le manque de cohérence puisque les arbitres sifflent faute lorsque Jokic réagit aux contacts, et mercredi soir, le Serbe a rejoint le banc avec six fautes dès le 3e quart-temps !

« Ils sifflent presque toujours la deuxième faute. Ils font faute sur Joker en premier, puis Jok réagit, et c’est souvent la deuxième faute qui est pénalisée » regrette-t-il. « Mais ils font faute – clairement, tout au long du match. C’est le genre de situations où on ne peut pas siffler toutes les fautes, sinon il y aurait une faute à chaque action, mais ils font faute. »

Qu’en pense Nikola Jokic, qu’on a venu demander des explications après sa 5e faute ? « Ça fait trois ou quatre ans que les équipes font ça. Rien de neuf… » assure-t-il à propos du traitement très physique qu’il reçoit. « Il faut se battre au maximum pour prendre sa position, et en accepter les conséquences ».