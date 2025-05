Mike Conley Jr, l’aboyeur en chef des Wolves

À 37 ans (et même 38 en fin d’année), Mike Conley connaît peut-être sa pire saison en carrière sur le plan individuel (8.2 points, 4.5 passes, 2.6 rebonds et 1.1 interception en 25 minutes), mais il n’en reste pas moins précieux pour les Timberwolves, qui continuent d’en faire leur meneur titulaire.

Non seulement pour son adresse à 3-points (41% de réussite en plus de 4 tentatives par match), mais également pour sa capacité à motiver ses troupes et les lancer en début de partie. Comme lors du Game 2 entre Minnesota et Golden State, qu’il a terminé à 6 points, 2 rebonds et 2 passes en 17 minutes, mais où il a apporté bien plus que dans les chiffres, grâce à son énergie en défense sur Buddy Hield, intenable dans le Game 1.

« Je voulais juste montrer aux gars que je vais faire tout mon possible pour l’équipe et que je suis prêt à me sacrifier pour elle » déclarait-il en sortie de victoire, autoritaire, synonyme de 1-1 dans cette demi-finale de conférence. « C’est ce sur quoi je me suis concentré pendant la majeure partie du match et je sais que les gars se sont nourris de mon énergie. »

Un sentiment justement confirmé par Anthony Edwards, la superstar de l’équipe, et Chris Finch, son coach. « Bite-Bite [le surnom de Conley, ndlr] a apporté toute l’énergie ce soir et on s’en est nourris » a assuré Edwards. « On ressemblait beaucoup plus à nous-mêmes, l’entame a été excellente et c’est exactement ce dont on avait besoin, ça a donné le ton » a ajouté Finch.

Il ne ménage jamais ses efforts en défense

La preuve que, même s’il pèse moins qu’auparavant dans le jeu, Mike Conley est toujours capable de faire des différences avec son intensité, sa ténacité et son envie de gagner. Un vétéran modèle en somme, qui ne manque pas de se remettre en question quand il passe à côté d’un match comme dans le Game 1 (0 point, à 0/5 au shoot, en 22 minutes).

« Il veut gagner. Tout le monde le veut, mais vous pouvez juste voir à quel point il joue dur sur son temps de jeu. Il donne tout ce qu’il a » soulignait justement Donte DiVincenzo.

« Avoir 50 ans et continuer de jouer et de défendre avec autant d’effort… » plaisantait Julius Randle, l’homme du Game 2 côté Wolves. « J’ai évoqué toute l’année son leadership, le genre de leader qu’il est pour notre équipe et la façon dont il maintient un équilibre pour l’équipe. »

« Si nous voulons avoir une chance, nous allons devoir défendre »

L’expérience du « gentleman des parquets » Mike Conley est donc inestimable pour la jeune équipe de Minnesota, pas toujours irréprochable sur toute la durée d’une rencontre. D’où son souhait de montrer l’exemple en défense, alors que le groupe de Chris Finch est devenu moins étouffant dans le domaine cette saison.

« Si nous voulons avoir une chance, nous allons devoir défendre à un niveau élevé pendant quatre quarts-temps et nous montrer réguliers à ce niveau » considère l’ancien meneur All-Star, qui court après ses premières Finals en carrière. « Ça ne peut pas changer d’un match à l’autre. Ça doit être pareil à chaque match. Nous devons être focus sur ce point. »

Et Mike Conley sait mieux que quiconque qu’il ne faut jamais se relâcher contre ces Warriors, certes orphelins de Stephen Curry, mais désormais emmenés par un tandem Jimmy Butler – Draymond Green qui en a vu beaucoup d’autres par le passé. Mais la prudence de « Bite-Bite » semble déjà avoir déteint sur ses coéquipiers.

« Ce n’est pas une équipe contre laquelle on peut se permettre d’être ultra confiants » révèle Julius Randle. « C’est une équipe taillée pour le titre, qui a un ADN de champion et on le dit depuis le début. Donc si on veut gagner cette série, on va devoir prendre au sérieux chaque match. »

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 31 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.1 12.0 2010-11 MEM 81 36 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.0 6.5 2.2 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.1 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 35 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 34 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 32 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33 46.0 40.8 85.9 0.4 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31 38.1 31.2 80.3 0.0 2.2 2.2 4.1 2.0 1.0 1.5 0.2 17.1 2018-19 MEM 70 34 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTH 47 29 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 ☆ UTH 51 29 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTH 72 29 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.3 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 * All Teams 67 30 42.8 38.5 83.4 0.5 2.2 2.7 6.7 2.1 1.1 1.5 0.2 11.9 2022-23 * UTH 43 30 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2022-23 * MIN 24 31 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2023-24 MIN 76 29 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 2024-25 MIN 71 25 40.0 41.0 90.0 0.5 2.1 2.6 4.5 1.6 1.1 1.1 0.2 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.