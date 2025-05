Batman, Robin, Alfred et le short de Buddy Hield

On joue depuis une minute dans le Game 1 de la demi-finale de conférence entre les Wolves et les Warriors. Buddy Hield se rend alors compte qu’il porte le mauvais short, et il file aux vestiaires…

Auteur de 24 points à 7/19 au tir dont 5/8 de loin, le Bahaméen a toutefois fini meilleur marqueur de son équipe, qui a récupéré l’avantage du terrain malgré la blessure de Stephen Curry. « Ce soir, Robin est devenu Batman et Alfred est devenu Robin » s’amusait Draymond Green sur les différents rôles des lieutenants du leader habituel de l’équipe, surnommé « Batman » par Jimmy Butler, qui se voyait lui comme « Robin ». Buddy Hield avait lui été qualifié de « Alfred », le majordome de « Batman », par Jimmy Butler, dans cette « bromance » sympathique.

De quoi engendrer un début de conférence de presse comique.

Buddy Hield : Ce soir, j’étais Batman. J’ai sauvé la soirée. Lui (Jimmy Butler, à ses côtés), il est toujours Robin

Jimmy Butler : Je suis toujours Robin, oui. Steph est toujours Batman et Buddard est toujours celui qu’il est

Buddy Hield : Il m’appelle Buddard…

Jimmy Butler : Mais tu as encore réussi un bon match, à part ce truc stupide que tu as fait au début en portant le mauvais short. Ce n’est vraiment ce que font Robin ou Batman

Le mauvais short, une blague de Jimmy Butler ?

Mais qu’est-il donc arrivé ? « Jimmy a échangé les shorts » assure Buddy Hield. « Je regardais les shorts et il m’a dit de mettre ce short, que c’était le bon. Alors que c’était le mauvais… »

Etait-ce donc une blague de Jimmy Butler ? En tout cas, cette « bromance » ne s’arrête jamais, que ce soit dans les vestiaires, en conférence de presse, durant les temps-morts ou sur les terrains. Et pour l’ancien des Bulls, des Wolves et du Heat, cela aide tout le monde.