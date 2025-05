Décidément, la collection MB n’en finit plus de surprendre. Même si LaMelo Ball a encore souffert globalement avec les Hornets cette saison, tout semble rouler du côté de Puma qui vient de sortir un improbable coloris « Disco » pour habiller la MB.04.

Baptisé « Reflections », il se présente avec une tige ici habillée en noir avec des finitions scintillantes entre bleu et violet, mais le plus inattendu se trouve sur le talon avec le dessin d’un LaMelo Ball en mode danseur, vêtu d’un costume violet tout droit sorti des années 70 et une chemine rose, visiblement prêt à enflammer le dancefloor. Il ne manque plus que la boule à facettes !

L’ensemble est complété par quatre cœurs et deux Ovni. Après tout, le franchise player des Hornets aura encore le temps de bosser ses pas de danse après avoir une nouvelle fois terminé sa saison à la mi-avril … La MB.04 « Reflections » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.