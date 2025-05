LeBron James a au moins savouré cette saison avec Bronny

« Chaque saison où je n’ai pas atteint les finales ou gagné un titre est une déception. » Cette saison 2024/25, terminée par la victoire des Wolves sur le parquet des Lakers, rejoint donc le rayon « déceptions » dans l’immense carrière de LeBron James.

Après cette sortie brutale au premier tour des playoffs, une question, qui revient à la fin de la saison depuis quelques années, est posée : quelle suite pour le quadruple champion NBA ?

« Je ne sais pas. Je n’ai pas de réponse à ça », rétorque le joueur de 40 ans, qui dit vouloir échanger avec sa famille, sa femme et son entourage sur le fait de continuer, ou non, au sein de la Grande Ligue. Une réflexion qu’il tiendra aussi personnellement pour savoir « combien de temps » il compte continuer à jouer. « On va voir », note LeBron James qui avait déjà laissé planer le doute à l’issue de la saison passée.

Malgré le poids des années, le natif d’Akron n’a quasiment pas montré de signe de déclin sur le plan statistique. En jouant 35 minutes de moyenne, en 70 apparitions, il a encore tourné à 24.4 points, 8.2 passes et 7.8 rebonds cette saison. Avec une production comparable durant cette série de playoffs.

« C’est aussi un business. Donc, on ne sait pas à quoi ressemblera l’effectif l’année prochaine à part les gars qui ont des contrats garantis. J’entends par là que, merde, j’ai beaucoup de choses à réfléchir pour moi-même. Je ne sais pas à quoi ressemblera l’effectif. Je ne sais pas où j’en suis en ce moment », poursuit l’ailier qui dispose d’une option de 52.6 millions de dollars à activer, quand Austin Reaves et surtout Luka Doncic ont encore une année de contrat classique devant eux.

Même fier de ses lacunes

Au-delà d’avoir pu évoluer une partie de la saison avec le Slovène, il retient surtout son expérience avec son fils, Bronny. « L’une des aventures les plus gratifiantes et satisfaisantes que j’aie jamais vécues », décrit-il avant de retracer le fil de la saison de son fils, drafté à la 55e position en juin dernier.

De ses « débuts difficiles en Summer League » à leur première apparition en commune, d’abord en présaison, puis en match de saison face aux Wolves leur permettant de devenir le premier duo père/fils à jouer ensemble lors d’une rencontre officielle de la Grande Ligue.

LeBron James a apprécié le travail fourni par son fils, sa capacité à relever les défis sur le plan mental et de voir à quel point il avait progressé depuis sa Draft. Au point d’être même « très fier des lacunes qu’il avait quand on jouait à Philly, je pense que ça a vraiment forgé son caractère. »

Il prédit ainsi « un avenir prometteur » à celui qui est « vraiment un super gamin. Vous pouvez demander à n’importe lequel de ses coéquipiers, de ses coaches : c’est un plaisir d’être autour de lui. Et je dois dire que j’y suis pour beaucoup (rires) ! », sourit le père de famille en lâchant le micro.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 ☆ CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 ☆ CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 ☆ CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 ☆ CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 ☆ MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 ☆ MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 ☆ CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 ☆ CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 ☆ CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 ☆ CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 ☆ LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 ☆ LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 ☆ LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 ☆ LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 ☆ LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 ☆ LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 ☆ LAL 70 35 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.