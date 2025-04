Donovan Mitchell, la campagne de la maturité chez les Cavaliers

Plus discret au scoring cette saison, Donovan Mitchell a aussi connu son plus faible temps de jeu en carrière, avec 31 minutes de moyenne, mais il n’en reste pas moins le fer de lance de cette équipe des Cavaliers qui aborde les playoffs 2025 avec le statut de numéro 1 de la conférence Est.

Avec 24 points, 5 passes et 4 rebonds de moyenne, l’ancien leader du Jazz a ainsi accepté de voir ses moyennes baisser, afin de laisser de la place à Evan Mobley, Darius Garland et le reste de la cavalerie de l’Ohio, qui finit à 64 victoires pour 18 défaites, le deuxième meilleur total de la franchise (après les 66 succès de 2008-09) !

« Tout le monde parle de faire des sacrifices. J’en entends parler depuis des années : tout le monde doit consentir à faire des sacrifices… jusqu’à ce que ça soit à ton tour [de faire des sacrifices]. Est-ce que tu es prêt à le faire pour le bien de l’équipe ? », explique Donovan Mitchell dans The Athletic. « Statistiquement, c’est une année en baisse pour moi, si on peut le dire comme ça. Mais ça aide l’équipe à gagner, donc ça veut bien dire que je fais un truc bien. C’est la meilleure saison de ma carrière en termes de résultats collectifs. C’est ce qui compte au fond : gagner. »

Johnnie Bryant pour le secouer

Conscient qu’il fallait lâcher du lest à ses jeunes lieutenants, Darius Garland à l’arrière et Evan Mobley à l’intérieur, Donovan Mitchell s’est montré plus leader que jamais cette saison à Cleveland (sa troisième dans l’Ohio). « Il a été très altruiste tout au long de la saison. Il m’a beaucoup aidé, et [Darius] aussi », reconnaît ainsi l’intérieur néo-All Star qui est passé à 18 points et 9 rebonds cette année.

Juste après sa nomination en juin dernier, alors qu’il était déjà avec les Bleus pour préparer les Jeux olympiques de Paris, Kenny Atkinson s’est immédiatement rendu à Los Angeles, où Donovan Mitchell tenait un camp de basket sponsorisé par Adidas avec des jeunes. C’est là, au cours d’un déjeuner, que les deux hommes ont commencé à ébaucher les plans d’une saison qui restera parmi les plus impressionnantes de l’histoire des Cavs.

« Ce qui ressort toujours avec lui, c’est qu’il responsabilise les autres, de manière subtile, pas aux yeux de tout le monde », ajoute Kenny Atkinson.

Autre décision habile de l’ancien assistant de Vincent Collet : débaucher l’assistant des Knicks, Johnnie Bryant. Ancien assistant du Jazz où Donovan Mitchell est débarqué frais rookie, le technicien a une relation privilégié avec l’ancien vainqueur du Slam Dunk Contest. Début avril, Johnnie Bryant n’a ainsi pas hésité à rentrer dans le lard de Donovan Mitchell, lui demandant « s’il allait enlever sa veste cool pour vraiment jouer au basket » ?! avant un match qu’il fallait gagner pour valider la première place de l’Est sur les Celtics.

« Je le connais suffisamment bien pour savoir sur quels boutons je peux appuyer pour le pousser dans ses retranchements », sourit Johnnie Bryant. « C’est très souvent du psychologique. Il adore qu’on le défie. Il va répondre à ça. »

Rester flexible et s’adapter

Avec son expérience, et ses déboires en playoffs comme en 2020 face à Denver au premier tour avec un duel dantesque face à Jamal Murray, Donovan Mitchell sait mieux choisir ses moments pour sortir le grand jeu. Comme par exemple sa revanche, consommée froide avec 35 points et 9 rebonds face aux Pacers qui ont mangé chaud d’emblée, avec une bourrasque de 19 points dès le premier quart !

« C’est très lié à sa situation en carrière. Il en est à sa huitième année, et il a déjà joué beaucoup de minutes. Maintenant, à ce stade, il sait qu’il doit continuer à changer et évoluer », analyse Johnnie Bryant. « Il sortait d’une intersaison où il avait commencé tard. Il n’aime pas tellement le changement, c’est un monstre d’habitudes. Avec lui, la discussion portait surtout sur le fait de s’adapter et de rester souple. Et il l’a plutôt bien fait. »

Mis à part cette alerte à la cheville à l’approche des playoffs, il n’y a rien qui semble pouvoir faire vaciller ce Donovan Mitchell plus mature et plus leader que jamais. Le scoreur obnubilé par l’exploit statistique et parfois soliste qu’il était en début de carrière a laissé place à un leader, aussi capable de scorer. Une différence majeure…

« Pendant des années, je pensais toujours qu’il fallait que je score. C’est tout ce que je savais », conclut-il. « Mais maintenant, pour la première fois de ma carrière, je suis dans la conversation pour le titre de MVP. Mais c’est avec une approche différente. C’est une vue différente sur certaines choses. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 ☆ UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 ☆ UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 ☆ UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 ☆ CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.2 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 ☆ CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 ☆ CLE 71 31 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.