Donovan Mitchell de retour pour le début des playoffs ?

Comme prévu, Donovan Mitchell et les autres titulaires des Cavs (à l’exception de Jarrett Allen pour une poignée de seconde) n’ont pas pris part à la dernière rencontre de saison régulière face à Indiana. L’heure était déjà à la récupération en vue des playoffs, surtout pour la cheville de « Spida ».

Le 6 avril dernier face à Sacramento, l’arrière de Cleveland s’était en effet tordu la cheville en marchant sur le pied de Keon Ellis dans le troisième quart-temps. Visiblement souffrant, il avait alors fait un bref passage par le vestiaire avant de revenir sur le terrain pour disputer… les 15 dernières minutes du match ! Non seulement Cleveland a tout de même fini par perdre le match, mais son leader a peut-être dramatiquement aggravé sa blessure.

Une semaine de repos et de soins

Si on ne l’a plus revu depuis, Donovan Mitchell est tout de même apparu en avant-match dimanche, participant à l’échauffement après avoir participé à l’intégralité de la séance d’entraînement de la veille. De bonnes nouvelles qui laissent espérer un retour pour le début des playoffs ce week-end, comme l’a envisagé son coach, Kenny Atkinson.

« Je pense qu’il sera à fond avec de l’entraînement », a-t-il déclaré. « Il y aura un scrimmage à un moment ou à un autre, probablement entre joueurs de l’équipe, avec des arbitres, et il y participera. Le plus important, c’est la façon dont nous le préparons, avec la rééducation de la cheville et ensuite le conditionnement physique ».

Un sacré programme sur une si courte période de temps, et on va rapidement savoir si Kenny Atkinson est réaliste ou de nature optimiste. L’autre bonne nouvelle, c’est que Cleveland n’entre en piste que dimanche.

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 ☆ UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 ☆ UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 ☆ UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 ☆ CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.2 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 ☆ CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 ☆ CLE 71 31 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.