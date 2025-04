Stats & Highlights | Le Heat reçu 5 sur 5, les Mavericks déçoivent

Est-ce que les Mavericks veulent vraiment décrocher une place au « play-in » ?!? Alors que les Kings et les Suns s’effondrent, les coéquipiers de Klay Thompson ont loupé une occasion en or de prendre deux victoires d’avance sur Sacramento. Pourtant opposés aux modestes Nets, les Mavericks s’inclinent 111-109 après avoir encaissé un 12-0 fatal dans la dernière ligne droite.

C’est la première défaite d’Anthony Davis sous ses nouvelles couleurs, tandis que les partenaires de Keon Johnson (24 points) cumulent deux victoires de suite pour la première fois depuis le All-Star Game.

Le Jazz et les Wizards bloqués à 16 victoires

De l’autre côté des Etats-Unis, tout va bien pour le Heat, également 9e de sa conférence, et qui peut viser plus haut. Face aux Wizards, Bam Adebayo et ses coéquipiers enchaînent une cinquième victoire de suite, et elle est très large : +26 (120-94). C’est la 23e défaite de 20 points et plus pour Washington cette saison… Les coéquipiers d’un Alex Sarr extrêmement maladroit (8 points à 3/17 au tir) n’ont remporté que 16 matches cette saison.

Même total pour le Jazz, bonnet d’âne de la conférence Ouest, battu 110-106 à Charlotte. Aux côtés de Miles Bridges (26 points, 11 rebonds et 8 passes), Tidjane Salaün confirme qu’il termine bien la saison avec 12 points, 4 rebonds et 2 passes en 25 minutes.

Washington – Miami : 96-120

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 110 UTH 106 IND 111 SAC 109 ORL 87 LAC 96 WAS 94 MIA 120 MEM 103 BOS 117 OKC 145 CHI 117 DAL 109 BRO 113 LAL 104 HOU 98

Charlotte – Utah : 110-106

Dallas – Brooklyn : 109-113

