Une pluie de 3-points et la foudre s’abattent sur les Bulls

Et de 10 ! Larges vainqueurs des Bulls, avec 145 points inscrits, le Thunder signe une 10e victoire de suite, et n’a toujours perdu à domicile face aux formations de la côte Est.

Dès le début du match, les Bulls ont du mal à se mettre dans la rencontre. Les hommes de Billy Donovan enchaînent les pertes de balle et les tirs ratés à l’image des deux « airballs » survenus dans les premières minutes. Du côté d’OKC, il faut attendre l’entrée d’Isaiah Joe pour lancer véritablement la rencontre.

L’arrière met deux tirs à 3-points de suite pour créer un premier écart (23-12). La panne sèche continue ensuite pour les Bulls victimes d’une maladresse assez folle où ils ne convertissent qu’une seule de leurs 15 premières tentatives de loin. Pendant que Chicago ne parvient pas à régler la mire, OKC en profite pour créer un premier écart de 16 points (43-27).

+ 34 à la pause !

Les Bulls ne peuvent pas revenir au score à cause d’une défense qui ne parvient pas à se mettre en place et qui n’arrive pas à contenir un Jalen Williams très en jambes durant cette première période. Néanmoins, c’est bien Isaiah Joe l’homme fort du Thunder durant cette première mi-temps puisqu’il inscrit pas moins de cinq tirs à 3-points pour dépasser les 30 points d’avance (65-33). L’avalanche se poursuit jusqu’au retour aux vestiaires à l’image de cette ultime ogive signée, Luguentz Dort (74-40).

Si on pouvait penser qu’après la pause, Chicago règlerait la mire et resserrerait enfin sa défense, il n’en est rien. La débâcle se confirme et l’écart ne cesse de croître pour passer les 40 points (94-52), sur un tir à 3-points de Shai Gilgeous-Alexander qui n’a pas eu à forcer son talent lors de cette rencontre (27 points, 12 passes).

OKC inscrit son 100e point alors qu’il reste quatre minutes à jouer dans le troisième quart-temps. C’est à ce moment que Mark Daigneault décide d’ouvrir son banc. Face aux remplaçants, les Bulls sont enfin un peu plus sérieux et parviennent même à remporter le quatrième quart-temps en inscrivant 43 points, soit plus que durant toute la première mi-temps où ils n’avaient mis que 40 unités. Toutefois, cela n’empêche pas Chicago de subir un lourd revers : 145 à 117.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Thunder insolent d’adresse. Shai Gilgeous-Alexander et sa bande ont eu la main chaude pendant quasiment tout la rencontre à l’image de ce 23/43 à 3-points porté notamment par le joli 8/14 de loin d’Isaiah Joe, auteur de 31 points.

– Le Thunder presque parfait face à l’Est. Avec ce succès, le Thunder remporte une 10e victoire consécutive, mais surtout il continue d’alourdir son incroyable bilan face aux équipes de la conférence Est. Cette saison, OKC a remporté 28 de ses 29 rencontres face aux franchises de l’Est.

– Retour perdant. C’était le premier match de Josh Giddey à OKC depuis son transfert. Héros de la semaine dernière avec son incroyable tir face aux Lakers, il cumule 15 points, 10 passes et 8 rebonds.

