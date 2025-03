Stats & Highlights | Les Nuggets et les Clippers s’amusent bien

D’un côté, des équipes qui se défoncent pour accrocher les playoffs, et de l’autre, des formations déjà en vacances. C’était le cas cette nuit pour les Clippers et les Nuggets, qui défiaient les Nets et le Jazz. Sans surprise, cela a tourné à la boucherie puisque les partenaires de Kawhi Leonard s’imposent 132-100 à Brooklyn, malgré le zéro pointé de Ben Simmons devant son ancien public. Auteur de 31 points en 27 minutes, Kawhi Leonard a mis les Clippers à l’abri dès le deuxième quart-temps, et Tyronn Lue a pu largement faire tourner son effectif.

Même scénario à Denver où Mike Malone profite de la venue du Jazz pour utiliser 14 joueurs ! Aux côtés de Nikola Jokic (27 points, 14 rebonds et 6 passes), DeAndre Jordan et Russell Westbrook apportent 28 points en sortie de banc. Balayé 129-93, le Jazz n’a fait illusion que par Collin Sexton et Kyle Filipowski, auteur d’un « double-double ». Pour Denver, ce succès permet de rester au contact des Rockets dans la lutte pour la 2e place, et d’avoir trois succès d’avance sur les Grizzlies et les Lakers.

Pour les Raptors et les Hornets, le seul enjeu est la prochaine Draft, et les coéquipiers de Scottie Barnes (18 points, 6 rebonds, 6 passes) s’imposent 108-97 devant leur public. En sortie de banc, Tidjane Salaun signe un beau « double-double » avec 12 points et 14 rebonds.

Toronto – Charlotte : 108-97

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 133 CLE 122 BRO 100 LAC 132 TOR 108 CHA 97 MIL 107 NYK 116 MIN 124 PHO 109 NOR 95 GSW 111 DEN 129 UTH 93

Brooklyn – LA Clippers : 100-132

Denver – Utah : 126-93

