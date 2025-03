Les Warriors retrouvent Stephen Curry et la victoire

Malgré l’absence de Zion Williamson, Trey Murphy III, Herb Jones, CJ McCollum et Dejounte Murray, les Pelicans profitent du 0/6 à 3-points des Warriors pour entamer le match sur un 14-2 derrière le duo Bruce Brown (18 points, 7 rebonds) – Jose Alvarado (10 points) ! La défense de Golden State décide alors de rentrer dans son match. Elle limite La Nouvelle-Orléans à huit points en cinq minutes alors que les passes décisives de Stephen Curry (23 points, 6 passes, 4 rebonds) ramènent les Dubs dans le coup (22-18).

Jimmy Butler (18 points, 10 rebonds) et Quinten Post (15 points) font mouche de loin mais Yves Missi (12 points, 10 rebonds) garde les Pelicans devant au score (37-33). Stephen Curry règle alors la mire, et bien secondé par Jonathan Kuminga (16 points, 7 rebonds), les Warriors prennent enfin l’avantage (43-42). Les hommes de Willie Green parviennent toutefois à rentrer aux vestiaires avec trois points d’avance (53-50).

Eviter la spirale des défaites

Après une première mi-temps compliquée sur le plan offensif, Golden State trouve son rythme en deuxième mi-temps. Brandin Podziemski (10 points, 6 rebonds), Stephen Curry et Jimmy Butler (11 points) haussent le ton et les Warriors prennent le contrôle du match (70-62). Les Pelicans s’accrochent pourtant. Grâce à Karlo Matkovic (10 points) et à l’adresse de Keion Brooks Jr. (11 points), ils restent sur les talons de Golden State (83-82).

Alors que Stephen Curry souffle, Quinten Post, Buddy Hield et Jimmy Butler lancent un 17-3 qui permet aux Warriors de faire l’écart une bonne fois pour toutes (100-85). Après deux défaites de suite pour débuter leur « road trip », Golden State retrouve le chemin de la victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Retour gagnant pour Stephen Curry. Après avoir raté deux matchs, la star des Warriors effectue un retour gagnant. Maladroit en début de match, il a réglé la mire pour garder Golden State dans le match. Son adresse en troisième quart-temps a permis aux Warriors de prendre le contrôle de la rencontre, avant de voir Quinten Post, Jimmy Butler et Buddy Hield faire la différence en début de quatrième quart-temps.

– Les Warriors ont encore eu un quart temps de retard. Lors de leurs trois premiers matchs de ce « road trip », les Warriors sont à -30 en premier quart-temps. Cette nuit, malgré de nombreuses absences côté Pelicans, ils ont commencé le match sans la moindre intensité en défense, laissant leur adversaire à 50% de réussite après les douze premières minutes. Les hommes de Steve Kerr ont également eu du mal à trouver leur rythme en attaque, forçant de nombreux tirs à 3-points au lieu d’attaquer le cercle.

– Yves Missi, encore solide. Le Camerounais est clairement l’un des seuls points positifs de la saison de La Nouvelle-Orléans. Ravagés par les blessures, les Pelicans n’ont jamais pu quitter les bas fonds de la conférence Ouest, mais leur rookie a montré un potentiel intéressant toute la saison. L’ancien de Baylor a commencé la saison sur le banc, avant de faire sa place dans le cinq de départ. Cette nuit, il a terminé en double double, son 12e de la saison. Il devrait faire partie d’une des deux All-Rookie Team à la fin de la saison.