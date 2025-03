L’hécatombe continue à Dallas : Dante Exum se blesse aussi !

Kyrie Irving, Anthony Davis, PJ Washington, Daniel Gafford, Dereck Lively II, Jaden Hardy, Olivier-Maxence Prosper, Kai Jones et enfin… Dante Exum !

Telle est la liste actuelle des blessés des Mavericks, frappés par une véritable malédiction et qui perdent là celui qui était devenu leur titulaire à la mène, après le départ de Luka Doncic et la blessure de Kyrie Irving.

En l’occurrence, Dante Exum s’est cassé un os de la main gauche ce vendredi à Houston et ESPN annonce une absence pour une durée indéterminée, alors que Jason Kidd, son coach, évoque une fin de saison probable…

« Ça a été une saison compliquée pour lui… Je me sens mal pour lui, car il a travaillé extrêmement dur pour revenir… C’est malheureux que ça se produise maintenant. »

En fin de contrat cet été et limité à seulement 18 matchs cette saison à cause d’une première blessure au poignet, Dante Exum (9.1 points, 2.8 passes décisives et 1.7 rebond de moyenne) n’est autre que le dixième (!) joueur des Mavericks sur le flanc. Fort logiquement, ces derniers enchaînent les défaites (sept en huit matchs), même s’ils ne sont pas encore sortis du Top 10 (33 victoires – 35 défaites) de l’Ouest. Pour le moment…

Dante Exum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 UTH 82 22 34.9 31.4 62.5 0.3 1.3 1.6 2.4 1.8 0.5 1.4 0.2 4.8 2016-17 UTH 66 19 42.7 29.5 79.5 0.5 1.5 2.0 1.7 2.2 0.3 1.2 0.2 6.2 2017-18 UTH 14 17 48.3 27.8 80.6 0.3 1.6 1.9 3.1 1.4 0.6 1.4 0.2 8.1 2018-19 UTH 42 16 41.9 29.0 79.1 0.4 1.2 1.6 2.6 1.6 0.3 1.2 0.1 6.9 2019-20 * All Teams 35 14 47.1 34.9 74.4 0.3 1.6 1.9 1.1 1.1 0.4 0.9 0.2 4.5 2019-20 * CLE 24 17 47.9 35.1 73.2 0.4 1.9 2.3 1.4 1.2 0.5 0.9 0.2 5.6 2019-20 * UTH 11 8 43.5 33.3 100.0 0.3 0.8 1.1 0.6 0.7 0.1 0.9 0.2 2.2 2020-21 CLE 6 19 38.5 18.2 50.0 0.3 2.5 2.8 2.2 1.5 0.7 1.2 0.3 3.8 2023-24 DAL 55 20 53.3 49.1 77.9 0.5 2.3 2.7 2.9 1.5 0.4 0.9 0.1 7.8 2024-25 DAL 18 19 48.0 44.7 74.2 0.2 1.4 1.7 2.8 1.7 0.7 1.1 0.2 9.1 Total 318 19 43.5 34.3 76.5 0.4 1.6 1.9 2.3 1.7 0.4 1.2 0.2 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.