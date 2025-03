Klay Thompson : « On était tellement petit qu’on aurait dit un match de lycée »

Après cinq défaites de suite dont les trois dernières sans Kyrie Irving, les Mavericks étaient en pleine sinistrose, plombés par les blessures et les absences. Une situation quasiment devenue comique contre les Suns avec une équipe très diminuée avant le match et encore réduite pendant la rencontre, provoquant cette réaction de Jason Kidd : « Il vaut mieux en rire, sinon ça peut vous rendre fou. »

Le coach et son groupe ont rejoint San Antonio avec seulement huit joueurs pour tenter de s’imposer au Frost Bank Center. Et cette petite armée était particulièrement sous-dimensionnée avec six éléments qui ne dépassent pas deux mètres…

« On était tellement petit qu’on aurait dit un match de lycée, c’est comme ça que je vois les choses », commente Klay Thompson, auteur de 26 points dans cette partie. « Mais on a beaucoup de cœur. Et le cœur prime sur la taille, non ? »

Comme les Spurs sont également privés d’un joueur majeur, Victor Wembanyama, ils n’ont pas pu totalement profiter de leur avantage de taille. Les Spurs ont remporté le premier quart-temps avant de céder dans les trois suivants. Ce succès fait du bien au moral et au classement (puisque Phoenix a perdu) pour Dallas.

« Gros effort collectif dans ce match, avec huit joueurs », se réjouit Jason Kidd. « Les matches d’avant, on avait un état d’esprit très positif. Personne n’est abattu. Il faut souligner le travail de Klay Thompson pour porter ce groupe, le pousser à travailler et à être prêt chaque soir. »

Klay Thompson trouve du « plaisir » à se battre dans une situation compliquée

« Il s’agit de rester soudé, d’être dur mentalement », ajoute Spencer Dinwiddie. « On a conscience de la situation dans laquelle on se trouve. On doit en tirer le meilleur profit. On est déjà chanceux de jouer en NBA. »

Klay Thompson, pourtant irrégulier cette saison, est effectivement monté d’un cran en devenant, avec Naji Marshall, l’option principale en attaque des Mavericks désormais. Depuis le forfait de Kyrie Irving, l’ancien des Warriors tourne à 23.8 points de moyenne.

« C’est clair que ça fait mal de voir Kyrie être absent pour 10 ou 12 mois… Spencer et moi, on a connu ça », rappelle l’arrière. « C’est chiant d’être sans lui pendant un an mais on a encore de gros objectifs. On veut encore faire une belle série. Les blessures sont catastrophiques mais j’adore toujours notre équipe. Les gars nous manquent, il y a un manque de taille évident, mais on montre notre cœur le plus possible et c’est un plaisir d’aller à la bataille avec chaque joueur qui est en tenue. On a seulement la main là-dessus, sur notre attitude. »

Le quadruple champion NBA conclut en disant qu’il croit « encore en cette franchise. Je suis encore là pour deux saisons après celle-là et j’adorerais aider cette équipe à retrouver son heure de gloire comme en 2011 ».