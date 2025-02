Stats & Highlights | Les Cavaliers désossent le Magic, feu d’artifice offensif entre les Grizzlies et les Suns

Il y a moins d’un an, Cavaliers – Magic était une série de playoffs très disputée, jouée au Game 7. Ce mardi soir, Cleveland est encore sorti vainqueur de ce duel, et s’est même permis d’envoyer un message quant à sa progression. Les hommes de Kenny Atkinson sont allés s’imposer de 40 points en Floride, 82-122 ! Une petite revanche aussi, même lointaine, au 121-83 subi sur le parquet d’Orlando lors du Game 3 du premier tour la saison passée.

Et les Cavaliers n’ont même pas franchement donné l’impression de forcer leur talent, avec Evan Mobley plus gros temps de jeu avec à peine 28 minutes passées sur le parquet. Le leader de la ligue signe son huitième succès consécutif et assoit sa domination sur la Conférence Est.

Derrière, Boston suit la cadence avec une série de six victoires désormais après celle acquise à Toronto. Plombés par leur maladresse à 3-points en début de match, les Raptors ont été décramponnés dès le premier quart-temps et n’ont jamais pu refaire leur retard (101-111). Quatre Celtics terminent entre 19 et 24 points, malgré les absences de Kristaps Porzingis, Jrue Holiday ou Al Horford. Et dire qu’ils n’ont signé qu’un « petit » 15/51 de loin…

Pour trouver de l’adresse, il fallait se tourner vers Memphis. Le match Grizzlies – Suns a viré à l’offensive toute, avec près de 300 points cumulés ! Et Phoenix va regretter d’avoir laissé cinq minutes de rab aux joueurs locaux, vainqueurs 151-148, alors qu’ils comptaient quatre points de retard à 16 secondes de la fin. Ja Morant (29 points, 8 passes) a longtemps été maladroit avant d’être décisif, auteur des onze derniers points des siens dans le temps réglementaire, puis de la passe décisive pour Jaylen Wells afin de sceller la victoire en prolongation.

Toronto – Boston : 101-111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

TOR 101 BOS 111 ORL 82 CLE 122 HOU 100 MIL 97 MEM 151 PHO 148 NOR 109 SAS 103 GSW 128 CHA 92 LAL 107 DAL 99

Orlando – Cleveland : 82-122

Memphis – Phoenix : 151-148 (a.p.)

