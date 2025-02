Même absent, Luka Doncic fait beaucoup parler de lui

Il y a deux semaines, un vrai séisme secouait la planète NBA avec le transfert de Luka Doncic aux Lakers. Personne ne l’avait vu venir. Pas même les joueurs, et curieusement, les deux principaux concernés ne sont pas au All-Star Game. Blessé, Doncic n’a pas été choisi par les entraîneurs, tandis qu’Anthony Davis a été contraint de déclarer forfait.

Mais cet échange, qui a même surpris Adam Silver, continue de faire jaser, et plusieurs joueurs ont été invités à donner leur avis sur ce transfert. A commencer par Nikola Jokic, déçu que son pote ne soit pas là. « A chaque fois, on passe une bonne soirée ensemble avant le match » raconte le Serbe, avant d’analyser le choix des Mavericks.

« Je pense que les deux équipes seront gagnantes. Pour moi, bien sûr, Luka est un joueur générationnel, un talent générationnel. Je ne dis pas qu’AD ne l’est pas. Je dis simplement qu’on n’a jamais vu quelqu’un comme Luka, qui influence le jeu à tant de niveaux, à tant de possessions. Il était en train de construire quelque chose à Dallas… puis il a été blessé… Au final, je pense que c’est une bonne chose parce que les gens et les joueurs vont prendre les choses plus au sérieux. Un échange n’est pas si important, mais si vous échangez quelqu’un comme ça, je pense que ça devient un peu plus important, et peut-être que les joueurs deviennent un peu plus sérieux à ce sujet. »

Même question posée à Victor Wembanyama. Comme Nikola Jokic, le Français est directement impacté par ce transfert puisque les Spurs sont à la lutte avec les Mavericks et les Lakers pour tenter d’aller en playoffs.

« J’ai regardé des matchs des Lakers et des Mavs depuis que c’est arrivé. Mais ce que je retiens, ce qui me frappe vraiment, c’est la douleur des fans des Mavs, ce qu’ils ressentent. Je pense que c’est une émotion très forte. Mais pour le reste, je pense que les Mavs sont toujours en lice. Les Lakers aussi. Ils sont très compétitifs. Ils ont échangé de très bons joueurs. C’est intéressant. Nous verrons comment cela se passe. Mais deux semaines plus tard, c’est toujours l’échange le plus fou que j’aie jamais vu. »