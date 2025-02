Adam Silver n’imagine pas de motivation cachée au transfert de Luka Doncic

Le transfert de Luka Doncic a secoué la NBA et plus spécifiquement les fans de Dallas, qui ont bien du mal à croire aux explications du GM, Nico Harrison, et du propriétaire exécutif, Patrick Dumont.

Du coup, des théories alternatives ont vu le jour, certains imaginant que le transfert ferait partie d’un plan plus large, servant à faire pression sur les élus du Texas, afin de changer les règles liés aux casinos pour construire une nouvelle salle… ou forcer un déménagement vers Las Vegas.

« Je n’ai absolument aucune connaissance ou conviction sur le fait qu’il y ait eu des arrière-pensées », a répondu Adam Silver sur ces théories, lors de sa traditionnelle conférence de presse lors du All-Star Game. « Il ne fait aucun doute dans mon esprit que les familles Dumont et Adelson ont acheté cette équipe pour la garder à Dallas. Et je n’ai aucun doute non plus quant à leur volonté d’assurer le succès à long terme de cette franchise. »

« Une conviction philosophique »

Le « commissionner » comprend toutefois la colère des fans des Mavs, même s’il leur demande un peu de patience…

« Pour les fans de Dallas, tout ce que je peux leur dire, c’est encore une fois que le temps nous dira si c’était un échange intelligent, mais je pense qu’ils devraient croire en leur organisation. Leur organisation a vraiment fait un échange qu’elle pensait être dans le meilleur intérêt de la franchise, et ça ne veut pas dire qu’ils ont raison ou tort, mais il est très difficile de se mettre à leur place. Ils vivent la situation. Ils ont une conviction philosophique sur ce qui est nécessaire pour gagner, et je ne suis pas en position de les remettre en question. »

Car certains avaient carrément demandé à Adam Silver d’annuler l’échange, ce qu’il n’est pas en position de faire. Le seul échange que la NBA a annulé, c’était celui de Chris Paul vers les Lakers, il y a désormais près de quinze ans, mais c’était parce que la ligue avait à l’époque dû prendre le contrôle des Hornets, exsangues financièrement.

« En ce qui concerne la colère des supporters, je suis empathique », a ainsi conclu le patron de la ligue. « Je la comprends. Dallas était en finale l’année dernière. Et je l’ai déjà dit : j’aime beaucoup Luka … Il semble vraiment, vraiment clair qu’il ait été secoué et déçu par cet échange. Cela se voyait dans son langage corporel. »