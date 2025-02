Stats & Highlights | Plus rien n’arrête les Blazers !

Derrière les 27 points et 20 rebonds de Karl-Anthony Towns, les Knicks semblaient partis vers une victoire facile face aux Raptors mais ces derniers ont recollé à un petit point dans les dernières minutes, et il a finalement fallu un 3-points salvateur de Jalen Brunson pour permettre à New York de battre une nouvelle fois Toronto.

Avec un parfait Matas Buzelis (24 points à 10/10 au tir), qui réalise le meilleur match de sa jeune carrière, les Bulls ont parfaitement débuté l’après Zach LaVine, en dominant le Heat.

Les Blazers ne s’arrêtent toujours pas et remportent une cinquième victoire de suite en dominant cette fois les Pacers. Replacé en sortie de banc, Scoot Henderson (17 points, 8 rebonds, 5 passes) a encore fait sentir tout son impact et Portland continue donc sa belle remontée au classement dans la conférence Ouest !

Toronto – New York : 115-121

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 118 DAL 116 CLE 105 BOS 112 BRO 99 HOU 97 TOR 115 NYK 121 CHI 133 MIA 124 LAC 97 LAL 122 POR 112 IND 89

Chicago – Miami : 133-124

Portland – Indiana : 112-89

