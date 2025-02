Comme les Rockets, les Sixers veulent aussi leur franchise WNBA

Contrairement à la NBA, la WNBA n’est pas frileuse en matière d’expansion, et ça se bouscule pour intégrer le championnat féminin. Les audiences ont explosé en 2024, et jamais le basket professionnel féminin n’a été aussi populaire. Cette année, une nouvelle franchise va rejoindre la WNBA, et il s’agit des Golden State Valkyries. Puis ce sera au tour de Toronto et Portland d’intégrer le championnat en 2026.

On en sera alors à 15 équipes, et l’objectif, à moyen terme, est d’atteindre les 16 franchises avec deux conférences à huit équipes. Sauf que les candidatures se multiplient et la WNBA pourrait facilement atteindre les 20 équipes. Pour preuve, après les Pistons et les Cavaliers, c’est au tour des Sixers et les Rockets de candidater.

À la tête des Sixers, le groupe Harris Blitzer Sports & Entertainment a officiellement déposé un dossier auprès de la WNBA, a annoncé un porte-parole de la franchise à The Athletic vendredi. Tilman Fertitta, le propriétaire des Houston Rockets, en a fait de même, et à Houston, on est déterminé à faire renaître les Comets, qui avaient remporté les quatre premiers titres de l’histoire de la WNBA grâce aux stars Sheryl Swoopes, Cynthia Cooper et Tina Thompson.

La veille, ce sont les propriétaires des Nashville Predators (NHL) qui avaient révélé qu’ils allaient tenter de créer une équipe à Nashville. À toutes ces candidatures, il faut aussi ajouter les intérêts de villes comme Charlotte, Austin et Denver. C’est dire si la WNBA va pouvoir faire monter les enchères pour accorder le 16e ticket pour une intégration en 2028.