Andrew Wiggins laisse toujours planer le doute sur sa participation aux JO 2024…

On ne l’a plus aperçu en sélection depuis le tournoi de qualification olympique de 2021 et, à deux mois des Jeux olympiques de Paris 2024, on ne sait toujours pas si Andrew Wiggins fera partie de l’effectif du Canada.

« Nous verrons ce qui se passe. Restez branchés et nous verrons ce que nous réservera l’avenir » a-t-il déclaré dans la semaine, en se montrant donc toujours autant mystérieux et évasif concernant son futur international. Alors que Jamal Murray devrait être là.

Derrière ses nouveaux rivaux de Team USA, le Canada sera l’un des principaux candidats au podium olympique cet été mais, pour augmenter ses chances de médaille, il compte s’appuyer sur ses meilleurs joueurs, comme l’avait exprimé Dillon Brooks courant mars.

« J’ai dit, après avoir remporté le bronze [à la Coupe du monde 2023], que ça n’avait pas d’importance, que l’on devait se réengager. On doit s’améliorer. Alors ajoutez Jamal Murray, Andrew Nembhard, Andrew Wiggins… » avait alors lancé le joueur des Rockets, du voyage en France au même titre que les autres « Bronzés » canadiens.

Trop de rendez-vous manqués…

Le problème, c’est que l’histoire entre Andrew Wiggins et son pays est pour le moins compliquée, se résumant jusqu’à présent à un festival de rendez-vous manqués depuis 2015. Outre le TQO d’il y a trois ans, on ne l’a ainsi vu représenter le Canada que lors de l’AmeriCup 2015…

Il y a un an, on pouvait même considérer que la porte se refermait pour Paris 2024, puisque même s’il disait alors qu’il « adorerait » participer à ces Jeux olympiques, l’ailier des Warriors semblait s’être exclu de lui-même en snobant le programme mis en place sur trois ans par son manager, Rowan Barrett.

Néanmoins, Andrew Wiggins dit rester attentif aux résultats de sa sélection, bien que celle-ci ne le voit désormais pas comme un indispensable.

« Ils ont connu un super été l’an dernier, quand ils se sont qualifiés pour les JO. Tous les gars ont fait leur boulot et ils ont fait le spectacle, donc je serais honoré de jouer pour notre pays » a-t-il en tout cas assuré, en référence à la 3e place obtenue par Team Canada lors du Mondial en Asie.

Andrew Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 82 36 43.7 31.0 76.0 1.6 2.9 4.6 2.1 2.3 1.1 2.2 0.6 16.9 2015-16 MIN 81 35 45.9 30.0 76.1 1.3 2.3 3.6 2.0 2.0 1.0 2.3 0.6 20.7 2016-17 MIN 82 37 45.2 35.6 76.0 1.2 2.8 4.0 2.3 2.2 1.0 2.3 0.4 23.6 2017-18 MIN 82 36 43.8 33.1 64.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.0 1.1 1.7 0.6 17.7 2018-19 MIN 73 35 41.2 33.9 69.9 1.1 3.7 4.8 2.5 2.1 1.0 1.9 0.7 18.1 2019-20 * All Teams 54 34 44.7 33.2 70.9 1.2 3.9 5.1 3.7 2.4 0.8 2.4 1.0 21.8 2019-20 * MIN 42 35 44.4 33.1 72.0 1.1 4.1 5.2 3.7 2.4 0.7 2.6 0.9 22.4 2019-20 * GOS 12 34 45.7 33.9 67.2 1.5 3.1 4.6 3.6 2.2 1.3 2.1 1.4 19.4 2020-21 GOS 71 33 47.7 38.0 71.4 1.2 3.7 4.9 2.4 2.2 0.9 1.8 1.0 18.6 2021-22 GOS 73 32 46.6 39.3 63.4 1.2 3.3 4.5 2.2 2.2 1.0 1.5 0.7 17.2 2022-23 GOS 37 32 47.3 39.6 61.1 1.7 3.4 5.0 2.3 2.9 1.2 1.3 0.8 17.1 2023-24 GOS 71 27 45.3 35.8 75.1 1.5 3.0 4.5 1.7 2.1 0.6 1.2 0.6 13.2 Total 706 34 44.9 35.4 72.2 1.3 3.2 4.5 2.3 2.2 1.0 1.9 0.7 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.