Canada : la porte se referme pour Andrew Wiggins

C’était le grand absent de l’équipe du Canada lors de la Coupe du monde, et ce n’était pas la première fois. Entre Andrew Wiggins et la sélection, ça n’a jamais été le grand amour, et il y a peu de chances qu’on le voie à Paris dans un an. C’est ce qui ressort des déclarations de Rowan Barrett, le manager général de l’équipe. Interrogé sur le cas Wiggins, il explique que l’ailier des Warriors s’est exclu de lui-même en snobant le programme mis en place sur trois ans.

« Tout d’abord, j’adore ce gamin. Ce n’est plus un gamin. C’est un adulte, avec des enfants et tout le reste » répond le père de RJ. « J’ai dit que dans notre programme, notre porte est toujours ouverte. Mais quand nous avons demandé à Andrew Wiggins d’en faire partie, il n’a pas pu s’engager. Voilà pourquoi je n’ai même pas commencé à avoir ce genre de réflexion ».

« Sauf erreur de ma part, Dillon Brooks joue au même poste que Wiggins »

Au sein de la Fédération, on préfère donc se concentrer sur les joueurs qui viennent de finir 3e de la Coupe du monde, plutôt que de faire des pieds et des mains pour que Andrew Wiggins se décide à porter le maillot national.

« Je pense que nous devons maintenant nous concentrer sur les joueurs qui sont ici, qui se sont engagés à jouer, et qui ont réalisé d’excellentes performances » poursuit Rowan Barrett. « Sauf erreur de ma part, Dillon Brooks joue au même poste que Wiggins. Ce que je veux dire, c’est que les gars que nous avons ne sont pas mauvais. Nous allons donc poursuivre la saison, voir où nous en sommes et voir dans quel état physique se trouve tout le monde. Je pense que la direction que nous prendrons se dessinera d’elle-même. Je n’élude rien, mais je pense simplement qu’il est prématuré de répondre à cette question. Je pense que nous en saurons plus dans les mois à venir. »