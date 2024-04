Conférence Est | Le Magic et les Pacers en playoffs ; Sixers – Heat à l’affiche du « play-in » !

C’était bien la peine de s’arrêter sur tous les scénarios possibles et imaginables… Cette dernière journée de saison régulière à l’Est, pour les équipes situées entre la 5e et la 8e place, a accouché d’un statu quo total. C’est simple, toutes les équipes concernées par cette partie du classement l’ont emporté, et on aura droit à un superbe « play-in » entre les Sixers et le Heat.

Le fait marquant de la soirée a bien sûr été la victoire du Magic (47v-35d) qui a privé les Bucks (49v-33d) de leur 2e place. Orlando affrontera Cleveland au premier tour. Aucune surprise derrière puisque les Pacers (47v-35d) ont d’abord explosé les compteurs face aux Hawks (36v-46d). Avec 157 points, dont 31 points et 12 rebonds pour Myles Turner (en 22 minutes…), ils égalent un record de franchise (déjà posté face à Atlanta il y a quelques mois) et l’emportent de 45 points ! Des Pacers qui défieront les Bucks au premier tour.

Un très sérieux avertissement pour la défense des Hawks qui affronteront les Bulls en « play-in », là où leurs adversaires du soir, 6e, n’auront pas besoin de ce passage de qualification. Contrairement à leurs deux poursuivants, les Sixers (47v-35d) et le Heat (46v-36d) qui l’ont emporté également largement, respectivement face aux Nets et aux Raptors.

Un duel à venir face aux Knicks

Les premiers, privés de Joel Embiid, n’ont pas eu de mal à se défaire des Nets grâce aux 26 points de Tyrese Maxey. « Ça va être sympa de les regarder en playoffs. J’espère qu’Embiid reviendra à 100% », a même souhaité le coach d’en face, Kevin Ollie. Mais les Sixers, avant de penser aux playoffs, doivent passer par la case « play-in », mercredi, avec la réception du Heat.

Ce dernier s’est imposé largement à domicile face aux Canadiens, sur la base d’un gros second quart-temps avec 43 points inscrits, et 19 points d’avance pris. Sept joueurs du Heat ont dépassé la barre des 11 points, dont Thomas Bryant et Jaime Jaquez Jr. avec 18 points chacun en sortie de banc.

Le vainqueur de ce « play-in » entre Sixers et Heat filera en playoffs pour affronter les Knicks, 2e. Les perdants en revanche devront battre le gagnant de l’autre manche entre Bulls et Hawks.

Indiana – Atlanta :157-115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Miami – Toronto : 118-103

Orlando – Milwaukee : 113-88

Philadelphie – Brooklyn : 107-86

