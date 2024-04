Les enjeux d’une dernière journée au suspense exceptionnel !

C’est du jamais-vu dans l’histoire de la NBA : 25 franchises sur 30 peuvent encore changer de place lors de cette dernière journée de saison régulière. Bien sûr, c’est la course aux playoffs et le positionnement pour le « play-in » qui passionnent le plus grand monde, et seules cinq équipes sur 20 connaissent déjà leurs places pour la suite.

A l’Est, il s’agit des Celtics (1er), des Bulls et des Hawks (9e et 10e, « play-in »). A l’Ouest, les Clippers et les Mavericks (4e et 5e) s’affronteront au premier tour. Pour le reste, tout peut encore être chamboulé, et voici les rencontres à suivre en particulier. C’est à suivre à partir de 19h00 pour les rencontres de la côte Est, et à partir de 21h30 pour les rencontres de la côte Ouest.

CONFERENCE EST

Places 2 à 4

Orlando – Milwaukee

New York – Chicago

Cleveland – Charlotte

Situation au classement

2e – Milwaukee (49v-32d)

3e – New York (49v-32d)

4e – Cleveland (48v-33d)

Tous les scénarios possibles

Places 5 à 8

Orlando – Milwaukee

Indiana – Atlanta

Philadelphie – Brooklyn

Miami – Toronto

Situation au classement

5e – Orlando (46v-35d)

6e – Indiana (46v-35d)

7e – Philadelphie (46v-35d)

8e – Miami (45v-36d)

Tous les scénarios possibles

CONFERENCE OUEST

Places 1 à 3

Minnesota – Phoenix

Memphis – Denver

OKC – Dallas

Situation au classement

1er – OKC (56v-25d)

2e – Minnesota (56v-25d)

3e – Denver (56v-25d)

Tous les scénarios possibles

Places 6 et 7

New Orleans – LA Lakers

Minnesota – Phoenix

Situation au classement

6e – New Orleans (49v-32d)

7e – Phoenix (48v-33d)

Les Pelicans ont leur destin entre les mains : s’ils gagnent, ils iront directement en playoffs. S’ils perdent et que les Suns gagnent à Minnesota, ils seront 7e.

Places 8 à 10

New Orleans – LA Lakers

Golden State – Utah

Sacramento – Portland

Situation au classement

8e – LA Lakers (46v-35d)

9e – Sacramento (45v-36d)

10e – Golden State (45v-36d)

Tous les scénarios possibles