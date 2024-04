« Play-in » | Quels scénarios pour les Lakers, les Kings et les Warriors ?

A l’Ouest, impossible toujours de connaître l’ordre final de la 6e à 10e place ! A une journée de la fin, les Pelicans et les Lakers sont les grands gagnants de la soirée avec leurs victoires face aux Warriors et aux Grizzlies. A l’inverse, les Kings, battus à domicile par les Suns, et les Warriors donc, dominés par les Pelicans, peuvent nourrir de gros regrets pour l’ordre d’arrivé au « play-in ».

« Cela craint beaucoup » reconnaît Klay Thompson, qui a conscience qu’il sera désormais difficile d’accrocher la 8e place, synonyme de deux chances d’aller en playoffs. Ce samedi matin, les Warriors sont 10e, derrière les Lakers, et les Kings. En cas de victoire, ils étaient 8e…

« Je m’en fiche complètement », répond Curry quand un journaliste l’interroge sur les conséquences de cette défaite. « Il s’agit plutôt de se remettre en question après avoir laissé filer un match comme celui de ce soir. Au final, ce serait vraiment bien d’obtenir la huitième place car on veut se donner deux chances. C’était l’objectif. Mais au final, on veut juste avoir les meilleures sensations, avant d’envisager un scénario de playoffs ou de play-in ».

A priori, Steve Kerr s’en fiche aussi puisqu’il a prévenu qu’il allait faire tourner, et reposer ses meilleurs joueurs face au Jazz. « Ce n’est peut-être pas une mauvaise chose » avoue Thompson, tandis que Curry préfère attendre dimanche soir pour envisager de prendre une journée de plus de repos.

Programme de la dernière journée

New Orleans – LA Lakers

Golden State – Utah

Sacramento – Portland

Les Lakers ont le match le plus difficile, d’autant que les Pelicans doivent s’imposer pour rester 6e, et ainsi ne pas se préoccuper du résultat des Suns, qui jouent à Minnesota. Pour les Warriors et les Kings, ce devrait être une soirée facile. On pourrait donc s’orienter vers les scénarios 1 ou 8.

Situation au classement

8e – LA Lakers (46v-35d)

9e – Sacramento (45v-36d)

10e – Golden State (45v-36d)

Tous les scénarios possibles

Cas numéro 1 : les Lakers, les Warriors et les Kings gagnent

Lakers (8e), Kings (9e) et Warriors (10e)

Cas numéro 2 : les Lakers et les Warriors gagnent, et les Kings perdent

Lakers (8e), Warriors (9e) et Kings (10e)

Cas numéro 3 : les Lakers et les Kings gagnent, et les Warriors perdent

Lakers (8e), Kings (9e) et Warriors (10e)

Cas numéro 4 : les Lakers gagnent, et les Warriors et les Kings perdent

Lakers (8e), Kings (9e) et Warriors (10e)

Cas numéro 5 : les Lakers, les Warriors et les Kings perdent

Lakers (8e), Kings (9e) et Warriors (10e)

Cas numéro 6 : les Lakers et les Warriors perdent, et les Kings gagnent

Kings (8e), Lakers (9e) et Warriors (10e)

Cas numéro 7 : les Lakers et les Kings perdent, et les Warriors gagnent

Warriors (8e), Lakers (9e) et Kings (10e)

Cas numéro 8 : les Lakers perdent, et les Warriors et les Kings gagnent

Kings (8e), Warriors (9e) et Lakers (10e)