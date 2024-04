Ça va mal pour les Hawks, humiliés à domicile par les Wizards. Derrière un duo Trae Young – Dejounte Murray qui compile un 10/34 au tir, c’est toute l’équipe d’Atlanta qui a manqué la cible. De quoi permettre à Kyle Kuzma (29 points) et compagnie de s’offrir un rare succès, avec un Deni Avdija (19 points, 14 rebonds, 9 passes) qui frôle le triple-double, quand Bilal Coulibaly finit avec 12 points, 6 rebonds et 3 passes.

Jaren Jackson Jr. également absent du côté de Memphis, les Knicks affrontaient l’équipe D du Tennessee, et ce fut plus compliqué qu’espéré pour les hommes de Tom Thibodeau. Sans Jalen Brunson, New York n’a ainsi fait la différence qu’au milieu du troisième quart-temps, derrière les 24 points, 11 rebonds et 5 passes de Julius Randle.

Sans Victor Wembanyama, toujours privé de back-to-back, les Spurs de Tre Jones (30 points) ont bien failli jouer un vilain tour aux Bulls. Malgré le 1/13 au tir de Devin Vassell, San Antonio est ainsi passé devant dans le quatrième quart-temps, mais Nikola Vucevic (24 points, 16 rebonds) et les siens ont tenu bon.

Atlanta – Washington : 99-127

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 145 HOU 113 ATL 99 WAS 127 MEM 94 NYK 106 MIL 129 GSW 118 OKC 112 ORL 100 DAL 108 NOR 118 SAS 116 CHI 122 UTH 132 LAL 125

Memphis – New York : 94-106

San Antonio – Chicago : 116-122

