Votez pour le moment basket de l’année 2023 !

Encore une fois, l’année calendaire fut riche en émotions sur la planète basket. Pour finir 2023 en beauté, on vous laisse ainsi voter pour votre moment basket de l’année, parmi les dix plus marquants.

Le record de LeBron James

C’était le 7 février 2023. Face à Oklahoma City, LeBron James réalisait ce que beaucoup considéraient comme impossible : battre le record de points de Kareem Abdul-Jabbar et devenir le meilleur marqueur de l’histoire NBA.

Un record qui valide les talents de scoreur du « King », forcément, mais surtout son extraordinaire longévité au plus haut niveau, et sa capacité à éviter les blessures et les passages à vide.

Connecticut remporte le titre en NCAA

Au terme de la « March Madness », la folie de mars qui célèbre chaque année le basket universitaire, c’est Connecticut qui remportait le titre NCAA. Le cinquième de l’histoire des Huskies, en cinq finales.

Adama Sanogo, le MOP du Final Four, et ses coéquipiers battaient San Diego State (76-59) en finale, le 3 avril.

Joel Embiid élu MVP

Double dauphin de Nikola Jokic en 2021 et 2022, Joel Embiid parvenait finalement à prendre le meilleur sur son homologue serbe des Nuggets en 2023. Le 3 mai, le pivot des Sixers recevait le trophée « Michael Jordan ».

Une victoire finalement assez nette puisque Joel Embiid recevait 73 1ère place sur 100, contre 15 à Nikola Jokic et 12 à Giannis Antetokounmpo.

Carmelo Anthony prend sa retraite

Quelques semaines plus tard, le 22 mai, Carmelo Anthony annonçait sobrement, via une courte vidéo sur son compte Twitter, accompagnée d’un « Thank You », qu’il prenait sa retraite.

Après 19 saisons en NBA, le 3e choix de la Draft, sans club depuis la fin de la saison 2021/22, laissait ainsi LeBron James comme ultime représentant en activité de la fameuse cuvée 2003. Scoreur de légende, « Melo » bouclait sa carrière sans titre NBA, mais avec trois médailles d’or olympiques, 10 sélections au All-Star Game, 6 sélections dans une All-NBA Team et une place dans la « NBA 75th Anniversary Team ». Sans oublier un titre NCAA avec Syracuse.

Le sacre des Denver Nuggets

Le 12 juin, l’ancien club de Carmelo Anthony, les Denver Nuggets, décrochaient son premier titre de champion. Nikola Jokic était évidemment nommé MVP des Finals, remportées face à un Heat qu’on n’attendait pas à ce niveau de la compétition, mais qui avait renversé tous les obstacles dans la conférence Est, avant d’être trop court.

Pour le club des Rocheuses, c’était l’aboutissement d’une construction patiente et méthodique, autour de son pivot serbe, 41e choix de la Draft 2014. Au terme d’une campagne de playoffs totalement maîtrisée.

La Draft de Victor Wembanyama

Comme attendu pendant des mois, Victor Wembanyama était choisi en première position de la Draft 2023 par les Spurs. Il devançait Brandon Miller et Scoot Henderson, alors que Bilal Coulibaly était lui choisi en 7e position.

Ce 22 juin 2023, « Wemby » faisait donc son entrée officielle dans la Grande Ligue, lui qui attirait tous les regards depuis des mois. Prospect le plus scruté et attendu depuis sans doute LeBron James, le Français savourait.

« Je ne peux pas vraiment le décrire. C’est encore très frais. C’est l’une des meilleures sensations de ma vie. Sans doute la plus belle soirée de ma vie. J’en rêvais depuis si longtemps, et ce rêve devient réalité. C’est incroyable. C’était les cinq minutes les plus longues de ma vie. C’est là que j’ai commencé à ressentir des papillons dans le ventre, et j’ai vu que ma famille ne disait plus rien. Tout le monde regardait sa montre. »

Tony Parker au Hall of Fame

Alors que la carrière de Victor Wembanyama démarrait à San Antonio, Tony Parker rentrait lui au Hall of Fame dans la foulée. La célébration des exploits du meneur tricolore chez les Spurs, entre 2001 et 2018.

Un moment fort en émotions pour « TP », ce 13 août, surtout au moment d’évoquer ses parents et ses proches.

« J’ai une grande famille. Mon père vient de Chicago. Ma mère vient des Pays-Bas, Amsterdam. Je suis né en Belgique, mais je suis français. Je suis né dans les deux cultures. J’ai l’impression d’avoir le meilleur des deux mondes. Et ça m’a beaucoup aidé dans ma parcours. À mon père… Je t’aime » expliquait-il. « A ma mère, qui était aide-soignante, et m’a beaucoup aidé pour la durée de ma carrière. Je t’aime beaucoup. Merci pour tout. A mes deux frères, TJ et Pierre. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. »

Le triomphe de la Mannschaft

Pas de Team USA. Pas d’Equipe de France ce 10 septembre. Finalement, c’est l’Allemagne de Dennis Schröder qui remportait la Coupe du monde, en triomphant de la Serbie de Bogdan Bogdanovic en finale.

Le meneur était dans la foulée élu MVP de la compétition, Bogdan Bogdanovic (Serbie), Shai Gilgeous-Alexander (Canada), Anthony Edwards (Etats-Unis) et Luka Doncic (Slovénie) l’accompagnant dans le premier cinq.

Le doublé des Las Vegas Aces

En s’imposant 70-69 lors du Game 4 face au New York Liberty de Marine Johannès, ce 18 octobre, les Las Vegas Aces réalisaient le back-to-back et conservaient leur titre en WNBA. Seules les Comets à la fin des années 90 et les Sparks au début des années 2000 étaient parvenues à conserver leur titre avant les joueuses de Becky Hammon.

« Peu de joueuses ont l’occasion de le faire, et c’est incroyable d’être à court d’effectif et de gagner » avait réagi A’ja Wilson, élue MVP des Finals, après avoir déjà remporté le trophée de meilleure défenseure de l’année. « La victoire n’en est que plus belle. C’est difficile de revenir en finale pour gagner à nouveau ».

La victoire de Los Angeles à la NBA Cup

Nouveauté de la saison en NBA, le « In-Season Tournament » aura évidemment fait lever quelques sourcils mais les joueurs ont plutôt adhéré au concept… ainsi qu’à la récompense de 500 000 dollars pour chaque joueur vainqueur.

Pour LeBron James, l’idée d’être le premier à accrocher son nom au palmarès de la nouvelle compétition était trop belle. Le « King » a d’ailleurs fini MVP de ce tournoi, même si c’est Anthony Davis qui a marché sur les Pacers en finale. Pour l’ailier, le « Final Four » à Las Vegas était aussi une sorte de transition toute trouvée, alors qu’il se rêve en propriétaire d’une future franchise du côté de « Sin City »…





