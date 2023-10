Sur le papier, un déplacement à Washington n’est pas le plus périlleux pour les Celtics. Sur le parquet, Jaylen Brown et ses coéquipiers l’ont confirmé avec brio, en écrasant les Wizards avec un score limite flatteur (126-107) tant l’écart a été énorme pendant plus de trois quart-temps.

« C’est évident que, à la fin du premier quart-temps, le match était plié », confesse même Wes Unseld Jr. pour ESPN, qui n’avait d’autre choix que de constater les dégâts pour lui et son équipe.

Il faut dire que les Celtics ont été appliqués et sérieux dès les premiers instants. Ils ont appuyé à l’intérieur sur la taille de Kristaps Porzingis, ont parfaitement défendu (Jordan Poole s’est cassé les dents plusieurs fois sur le mur du Massachusetts) avant que les missiles de Jaylen Brown à 3-pts ne viennent conclure douze minutes parfaites (42-19). Puis en milieu de deuxième quart-temps, l’écart dépasse les 30 points…

« On peut contrôler notre façon de commencer les matches », indique Joe Mazzulla. « On a beaucoup de bons joueurs et on veut s’assurer d’avoir le bon état d’esprit durant toute la rencontre même si cela ne veut pas dire que ça va forcément tourner dans le bon sens. J’ai vraiment aimé notre approche. »

Ne pas tomber dans la facilité

Car si les finalistes 2022 ont logiquement baissé d’intensité en dernier quart-temps, puisque la victoire était dans la poche, ils ont gardé le cap pendant 36 minutes. Pourtant, ils auraient pu tomber dans la facilité.

« C’est dur d’avoir autant de talents, car ça invite à la fainéantise, à la complaisance. Ce sera notre ennemi cette saison. Ce sera nous contre nous », prévient Jaylen Brown en conférence de presse.

Ce genre de victoire, la troisième d’affilée, est donc un bon signe pour l’ailier : les Celtics sont sérieux.

« C’est important de prendre un bon départ cette saison. On a beaucoup parlé de notre état d’esprit, de notre mentalité. Joe Mazzulla a mis l’accent là-dessus. En tant que leader, je fais pareil. On doit aller au bout. Ce sont pendant des soirées comme ça qu’il est facile de lever le pied de l’accélérateur. Mais si on veut réussir, on doit jouer de la bonne façon », conclut-il ainsi.