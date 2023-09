Avec ses 30 points, Simone Fontecchio permet à l’Italie de renverser la Serbie

Invaincue jusqu’à présent, la Serbie semblait se diriger vers sa quatrième victoire de cette Coupe du monde 2023, la troupe de Svetislav Pesic ayant pris jusqu’à 16 points d’avance (60-44) dans le troisième quart-temps.

Mais la Squadra azzurra est une formation toujours compliquée à manœuvrer, surtout quand elle trouve du rythme.

En difficulté sur les deux derniers matchs, avec un 9/32 en cumulé, Simone Fontecchio a ainsi retrouvé la mire, en allant chercher davantage des shoots à mi-distance. Et avec l’aide de Luigi Datome, l’écart se réduisait à une petite possession (62-59) à l’entame des dix dernières minutes du match…

Avec le momentum, et un Simone Fontecchio (30 points, 7 rebonds) écœurant, l’Italie prenait ainsi l’avantage dans le dernier quart-temps, même si un raté du leader transalpin offrait le tir de la gagne à la Serbie.

Bogdan Bogdanovic à 1/13 de loin…

Mais le tir à 3-points de Stefan Jovic était beaucoup trop compliqué, et trop loin, et Gianmarco Pozzecco pouvait laisser éclater tout son enthousiasme sur le banc de l’Italie (78-76). Avec ce succès, la Squadra azzurra revient à égalité avec la Serbie, avec trois victoires pour une seule défaite.

« Qu’est-ce que je peux dire ? Je suis très heureux de cette victoire, nous avons fait un excellent travail collectif aujourd’hui » réagissait le héros du jour après le match. « Nous ne nous soucions pas d’être menés de 16 points, nous ne nous soucions pas de mal jouer. Nous nous battrons jusqu’à la fin ».

Les sourires italiens contrastaient logiquement avec les grimaces serbes, qui se mettent en danger dans ce groupe qui contient également la République dominicaine de Karl-Anthony Towns (3-0) et Porto Rico (2-1).

« Nous avons eu de très bons moments dans le match, en particulier dans le troisième quart-temps. Mais nous avons fait beaucoup d’erreurs en deuxième mi-temps, et nous avons pris des décisions stupides » admettait Ognjen Dobric. « Ils ont simplement été plus forts et plus intelligents que nous. »

La Serbie a aussi dévissé de loin, avec un très faible 7/31 (23%) marqué par l’affreux 1/13 de Bogdan Bogdanovic…

https://www.youtube.com/watch?v=lhv53657krY