Un All-Star Game entre les Américains et le reste du monde ?

Avant de batailler (pour de vrai) en finale NBA, Nikola Jokic et Bam Adebayo s’étaient déjà affrontés (pour de faux) en février dernier, lors du All-Star Game. Reverra-t-on les deux hommes dans un match étoilé dans un cadre revu ? À savoir celui d’un affrontement entre joueurs américains et internationaux.

« L’idée n’est pas nouvelle », rappelle Adam Silver, sur le plateau d’ESPN en amont de la troisième confrontation entre Heat et Nuggets. La question de cette évolution avait été posée dès 2015 au moment de l’instauration d’un nouveau format « USA vs Reste du monde » lors du « Rising Star Challenge ».

Aucun MVP américain depuis 2018 !

« Lorsqu’elle a été évoquée dans le passé, on a pensé qu’il y aurait un tel déséquilibre, non pas en raison de la concurrence sur le terrain, mais par souci d’équité envers les joueurs. Même aujourd’hui, alors que la croissance se poursuit, plus de 25% de nos joueurs sont nés en dehors des États-Unis. Si vous choisissez dans un groupe de 25% et dans un autre de 75%, ce n’est peut-être pas juste », juge le dirigeant dont la ligue comptait 120 joueurs internationaux (sur environ 450) au début de l’année.

Depuis ces premières réflexions, la montée en puissance des joueurs « étrangers » ne fait plus de doute. Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic et Joel Embiid ont notamment raflé tous les trophées de MVP depuis 2018, tandis que Jayson Tatum est le seul Américain de la dernière « All-NBA First Team ».

Quatre « étrangers » dans le premier cinq de la NBA en 2023

Pendant ce temps, le All-Star Game plonge dans la déconfiture édition après édition. D’où cette nouvelle formule potentielle alors que l’idée d’un retour à un match opposant les deux conférences est également évoquée.

« Lorsque la question a été soulevée à nouveau cette année au sein du comité compétitions, certains ont dit ‘Peut-être qu’on trouvera un moyen de régler ce problème’, si vous sélectionnez une équipe All-Star et que vous avez besoin d’ajouter quelques joueurs internationaux pour équilibrer les équipes. Je suis d’accord avec ça. Ce serait incroyablement intéressant », poursuit Adam Silver.

Ce dernier précise qu’une telle réforme ne pourrait se concrétiser dès la prochaine édition, en 2024 dans l’Indiana, car des discussions s’imposent avec le syndicat des joueurs. Mais il se dit persuadé qu’il « y aurait un énorme engouement de la part des fans et que les joueurs seraient également très intrigués ».