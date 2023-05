All-Star Game : vers un retour à un match Est contre Ouest ?

Boudé par le public et allumé par Michael Malone lui-même, qui le coachait, le All-Star Game 2023 va rester dans les mémoires comme le prototype du match à ne pas faire. Ce fut une caricature et quelques semaines après ce pauvre spectacle, la NBA avait déjà annoncé réfléchir à des changements.

« Aucun doute : on va devoir jeter un œil au All-Star Game », avait déclaré Mark Tatum, le numéro 2 de la ligue. « On va en parler avec les joueurs et effectuer quelques changements pour la saison prochaine, afin de s’assurer que cela reste un spectacle pour les fans. Dans le même temps, il faut être prudent. Ça reste un match amical, donc on ne veut pas que les joueurs se blessent. Il y a un équilibre à trouver. »

Les propos du dirigeant de la ligue se confirment si on suit les informations de The Athletic. Lors des discussions concernant le nouvel accord collectif, le syndicat des joueurs et la NBA ont évoqué ce sujet afin de rendre le match des étoiles plus compétitif et intéressant.

Le All-Star Game est devenu un match entre potes

L’idée de revenir à l’ancienne version avec la conférence Est qui affronte l’Ouest est notamment évoquée. Car si le format avec les deux capitaines qui choisissent leurs coéquipiers a eu son charme au début, sans doute participe-t-il à rendre l’esprit du All-Star Game encore plus léger, plus tourné vers le « pickup game », que vers un match joué avec un peu de discipline comme cela était le cas dans les années 1980, 1990 et au début des années 2000.

Plusieurs changements sont donc à prévoir. On se souvient que l’introduction du « Elam Ending » avait permis d’offrir des rencontres à suspense et plaisantes.

Même si, au fond, ce sont les joueurs qui auront le dernier mot puisque ce sont eux qui détiennent les clés de ce match, et peuvent en faire un beau spectacle ou un match à ne plus regarder.





