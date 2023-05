Danilo Gallinari dans le flou concernant la Coupe du monde 2023

Alors que les Celtics auraient sans doute bien eu besoin de lui en playoffs, Danilo Gallinari doit malheureusement prendre son mal en patience sur la touche. Lui, qui se remet toujours de sa déchirure du ligament croisé antérieur de son genou gauche, contractée en août dernier, pendant la préparation de l’Italie pour l’Eurobasket 2022.

Neuf mois plus tard, on n’a donc pas encore revu « Gallo » sur les parquets malgré toute sa bonne volonté et il aura ainsi vécu une saison blanche pour la deuxième fois de sa carrière (après 2013/14). Désormais, son objectif personnel sera de retrouver la compétition au moment de la Coupe du monde 2023 (25 août – 10 septembre).

« Je suis loin de pouvoir jouer un match… »

Optimiste et partant pour cette échéance internationale, Danilo Gallinari admet cependant que des discussions auront lieu avec les dirigeants et le staff médical de Boston, afin de statuer quant à sa présence en Asie avec la « Squadra Azzurra » car les nouvelles ne sont pas forcément rassurantes…

« Je suis loin de pouvoir jouer un match », confie-t-il à ce sujet. « J’ai recommencé à jouer avec contact, mais pas comme dans un contexte similaire à celui d’un match. »

Une participation de Danilo Gallinari, la tête d’affiche du basket italien, lors du prochain Mondial représenterait en tout cas un renfort de poids pour l’Italie, 5e des Jeux olympiques 2021 puis 8e de l’Eurobasket 2022. Surtout si le binational Paolo Banchero venait à ne pas défendre les couleurs transalpines…

« Nous avons une bonne équipe », juge justement le vétéran de 34 ans. « Les États-Unis restent les meilleurs, ils sont favoris pour gagner la Coupe du monde et les Jeux olympiques, mais nous avons une assez bonne équipe. Nous nous débrouillons bien en compétition internationale, notamment ces deux dernières années, et nous espérons décrocher une médaille [au Mondial]. »

« Jouer à Paris, c’est évidemment le rêve… »

Pas spécialement inquiet ni réticent à l’idée de rejouer en sélection, alors que c’est dans ce contexte qu’il s’est gravement blessé l’été dernier, Danilo Gallinari ignore donc toujours s’il pourra se rendre disponible pour son pays dans quelques semaines. Si les Celtics l’y autorisent, il se rendra aux Philippines avec grand plaisir, même si, à choisir, ses yeux se tourneraient plutôt vers un événement plus prestigieux…

« Chaque compétition est importante à mes yeux, mais jouer à Paris, c’est évidemment le rêve », précise-t-il ainsi. « C’est un rêve pour tout le monde. Si nous pouvions disputer les Jeux olympiques à Paris, grâce à la Coupe du monde ou peut-être par le biais du tournoi pré-olympique, ce serait tellement incroyable… J’ai hâte d’y être. »

En attendant, l’Italie n’est pas encore qualifiée pour les Jeux olympiques 2024 et, pour ce qui est de la Coupe du monde 2023, elle se trouvera dans la poule A à Manille (Philippines) avec le pays hôte philippin, la République dominicaine et l’Angola. Si elle finit à l’une des deux premières places, elle croisera ensuite avec le groupe de la Serbie au second tour, pour une revanche explosive du dernier Eurobasket et pour espérer atteindre les 1/4 de finale…

Danilo Gallinari Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 NYK 28 15 44.8 44.4 96.3 0.5 1.5 2.0 0.5 1.7 0.5 0.5 0.1 6.1 2009-10 NYK 81 34 42.3 38.1 81.8 0.8 4.1 4.9 1.7 2.4 0.9 1.4 0.7 15.1 2010-11 * All Teams 62 34 41.4 35.2 86.2 1.0 4.0 4.9 1.7 2.3 0.8 1.3 0.4 15.7 2010-11 * NYK 48 35 41.5 34.7 89.3 1.0 3.8 4.8 1.7 2.4 0.8 1.2 0.4 15.9 2010-11 * DEN 14 31 41.2 37.0 77.2 0.8 4.6 5.4 1.6 1.9 0.9 1.8 0.6 14.7 2011-12 DEN 43 31 41.4 32.8 87.1 0.7 4.1 4.7 2.7 2.0 1.0 1.6 0.5 14.6 2012-13 DEN 71 33 41.8 37.3 82.2 0.9 4.3 5.2 2.5 1.8 0.9 1.6 0.5 16.2 2014-15 DEN 59 24 40.1 35.5 89.5 0.5 3.2 3.7 1.4 1.6 0.8 1.0 0.3 12.4 2015-16 DEN 53 35 41.0 36.4 86.8 1.0 4.3 5.3 2.6 1.6 0.8 1.5 0.4 19.6 2016-17 DEN 63 34 44.7 38.9 90.2 0.6 4.5 5.2 2.1 1.5 0.6 1.3 0.2 18.2 2017-18 LAC 21 32 39.8 32.4 93.1 0.4 4.4 4.8 2.0 1.4 0.6 1.2 0.5 15.3 2018-19 LAC 68 30 46.3 43.3 90.4 0.8 5.3 6.1 2.6 1.9 0.7 1.5 0.3 19.8 2019-20 OKC 62 30 43.8 40.5 89.3 0.6 4.7 5.2 1.9 1.2 0.7 1.2 0.1 18.7 2020-21 ATL 51 24 43.4 40.6 92.5 0.3 3.8 4.1 1.5 2.1 0.6 0.8 0.2 13.3 2021-22 ATL 66 25 43.4 38.1 90.4 0.5 4.1 4.7 1.5 1.4 0.4 0.6 0.2 11.7 Total 728 30 42.8 38.2 87.7 0.7 4.1 4.8 1.9 1.8 0.7 1.2 0.4 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.