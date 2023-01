Des nouvelles de Danilo Gallinari

Voilà désormais un peu plus de cinq mois que Danilo Gallinari s’est écroulé. C’était le 27 août dernier lors d’une rencontre entre l’Italie et la Géorgie. Déclaré forfait pour l’EuroBasket et peut-être toute la saison 2022/23, l’Italien a donc dû retarder ses grands débuts avec sa nouvelle franchise de Boston, où il venait de s’engager.

Le poste 3-4 a donné de ses nouvelles via le blog italien Aroundthegame.com, notamment sur sa rééducation.

« Nous nous en tenons au programme que nous avons établi au début, avec des enjeux et objectifs que nous avons fixés chaque semaine, chaque mois. Donc je dirais que ça se passe bien », a-t-il expliqué, espérant toujours revenir en jeu pour les playoffs et disputer ainsi ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs lors de la « postseason ». « C’est très difficile parce que nous calculons le temps de récupération parmi les protocoles similaires qu’il y a eu dans la NBA ces dernières années, mais c’est définitivement l’objectif ».

Il y a une semaine, il avait posté une vidéo de lui sur le parquet des Hornets pour montrer ses progrès.

Au plus près du groupe

Avec son retour à l’’entraînement, son autre actualité a donc été de pouvoir accompagner les Celtics en déplacement.

« J’ai décidé en accord avec le staff et le club de suivre l’équipe en déplacement pour continuer le travail de rééducation, mais aussi parce que j’aime beaucoup être à leur contact et les suivre de près. Je suis content, c’est un super groupe, et puis c’est peut-être un peu plus facile de s’intégrer quand on est un vétéran et qu’on est le deuxième joueur le plus âgé de l’équipe, donc je ne peux qu’être satisfait ».

La rééducation se passe forcément mieux dans ce contexte, Boston réalisant une saison proche de la perfection, malgré le contexte et les blessures, pour trôner au sommet de la ligue (35 victoires – 12 défaites).

« Le sentiment est très positif, aussi parce que nous avons très bien commencé, c’était un très bon départ et il était très important de continuer la tendance de la fin de saison dernière. L’année dernière, l’équipe avait mal commencé, mais avait fait une excellente deuxième moitié de championnat. Cette année, le sentiment est toujours bon, les gars sont très concentrés, ils savent quel est l’objectif, et je dois dire que tout se passe bien ».

Alors qu’il devait représenter l’un des gros plus de l’intersaison, avec l’arrivée de Malcolm Brogdon, Danilo Gallinari sera finalement peut-être un joker de luxe en cours de playoffs. Affaire à suivre !