Stats & Highlights | Le Jazz manque une occasion de revenir sur le Thunder, c’est terminé pour les Blazers

La course au « play-in » est terminée pour les Blazers, encore battus par les Kings. Ce sera aussi officiel pour les Wizards dans quelques jours, puisque Washington a enregistré une nouvelle défaite et Chicago a gagné.

Les Sixers enchaînent une deuxième victoire de suite, tout comme les Celtics, qui privent ainsi le Jazz d’un succès précieux. Car le Thunder a perdu dans le même temps. Les hommes de Will Hardy ont 1.5 victoire de retard sur OKC.

Enfin, Jalen Brunson s’est fait plaisir avec un record en carrière quand Houston a remporté le duel des cancres face à Detroit et mis fin à sa série de sept défaites consécutives.

Washington – Orlando : 109-116

Toujours privés de ses meilleurs joueurs (Bradley Beal, Kristaps Porzingis et Kyle Kuzma), les Wizards ont fait la course en tête pendant trois quart-temps, en menant même de 16 points.

Puis, Orlando a fait la différence dans le dernier acte avec une grosse défense. Les Wizards manquent alors énormément de shoots (5/23 au tir) et ne marque que 13 points. Cole Anthony inscrit sept points de l’autre côté. Le Magic passe un 13-2 fatal et les Wizards s’inclinent et voient le « play-in » s’éloigner encore davantage.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 91 CHI 121 IND 121 OKC 117 PHI 117 TOR 110 WAS 109 ORL 116 BOS 122 UTH 114 BRO 124 ATL 107 CLE 116 NYK 130 HOU 121 DET 115 MEM 108 LAC 94 MIN 111 LAL 123 GSW 130 SAS 115 POR 114 SAC 138 PHO 100 DEN 93

Philadelphie – Toronto : 117-110

Les Sixers ont dominé la première mi-temps grâce à un énorme deuxième quart-temps et une adresse folle. Les Raptors, eux, ont commencé avec un 2/14 à 3-pts et forcément, pour suivre le rythme, c’est plus compliqué. Philadelphie aura jusqu’à 24 points d’avance.

Après la pause, les Canadiens montrent un nouveau visage. En milieu de dernier acte, après un tir primé de Fred VanVleet, ils reviennent à une possession. Joel Embiid, PJ Tucker et James Harden se chargent des les écarter avec un 9-0. Toronto ne reviendra pas.

Charlotte – Chicago : 91-121

Ce n’est pas une insulte de dire que les Hornets ressemblent davantage, en ce moment, à une équipe de G-League qu’à une équipe NBA puisque plusieurs joueurs qui évoluent sous les couleurs de Charlotte y sont passés. Et avec la blessure en deuxième quart-temps de P.J. Washington, qui sortait de son meilleur match en carrière et n’est pas revenu, la franchise a perdu son meilleur atout.

Les choses furent donc faciles pour les Bulls, qui ont rapidement pris les commandes en premier quart-temps en profitant des ballons perdus des Hornets. Zach LaVine et DeMar DeRozan s’amusent dans la défense et collent un 10-0 avant la pause. Ils n’ont plus qu’à gérer en seconde période.

Boston – Utah : 122-114

Les Celtics n’ont pas connu de relâchement coupable après leur énorme succès contre les Bucks. Encore diminués en taille avec les absences de Robert Williams III et Al Horford, ils ont été agressifs pour avoir des lancers-francs et profiter des ballons perdus du Jazz.

Utah n’a pas eu la même présence sur la ligne avant la fin de rencontre et a surtout marqué à l’intérieur. Jayson Tatum (39 points, 11 passes) et ses coéquipiers ont gardé leur avance jusqu’au bout pour s’imposer.

Cleveland – New York : 116-130

Sans Jarrett Allen ni Isaac Okoro, les Cavaliers n’avaient pas deux excellents défenseurs pour la réception des Knicks et ça s’est vu. Les deux équipes ont allumé en premier quart-temps avec 89 points inscrits ! Julius Randle absent, Jalen Brunson s’est occupé de tout, avec 48 points, son nouveau record en carrière.

Le match fut serré jusqu’en dernier quart-temps où New York a passé un 14-2 pour faire la différence. Cleveland a fait l’effort pour revenir à cinq points, mais l’ancien de Dallas a rapidement douché les espoirs avec deux paniers de suite.

Houston – Detroit : 121-115

Les deux cancres restaient sur sept défaites d’affilée. Qui allait donc en finir avec sa mauvaise série ? La partie a été serrée jusqu’à la fin. Les Rockets ont bien commencé, mais les Pistons ont réagi en deuxième quart-temps avec un 15-4.

Detroit avait un point d’avance en début de dernier acte, au moment où les deux formations éprouvaient des difficultés à trouver le chemin du panier. Houston a réussi à compenser avec des lancers-francs pour finalement s’imposer.

Portland – Sacramento : 114-138

Même éliminés de la course au « play-in » par la victoire des Lakers plus tôt dans la soirée et avec un effectif très amoindri, les Blazers ont résisté pendant une mi-temps face aux Kings. Ces derniers n’ont pris dix points d’avance qu’en fin de deuxième quart-temps.

Enfin, dans le dernier acte, après un panier de Shaedon Sharpe, Portland revient à sept points. Malik Monk répond avec un panier à 3-pts et les Kings font l’effort pour prendre presque vingt points d’avance et l’emporter une seconde fois de suite en Oregon.

