Malgré 39 points de Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder chute face aux Pacers

Ce déplacement à Indianapolis pouvait permettre au Thunder de prendre trois matchs d’avance sur les Mavericks dans la course au Top 10 dans la conférence Ouest. Une occasion en or, surtout qu’Oklahoma City retrouvait Shai Gilgeous-Alexander et que les Pacers devaient eux faire sans Tyrese Haliburton et Myles Turner…

Sauf que tous les joueurs en NBA sont des compétiteurs et, quand ils sont sur le terrain, ils veulent gagner.

Les joueurs de Mark Daigneault en ont fait l’expérience face à Indiana, qui s’impose donc derrière un grand TJ McConnell (21 points, 9 rebonds et 8 passes) et un collectif au diapason. Le Thunder n’a ainsi jamais réussi à faire les stops nécessaires pour prendre le contrôle de la rencontre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– À l’attaque du cercle. Le Thunder manque clairement de shooteurs, et quand Isaiah Joe fait 0/8 de loin, c’est toute l’équipe qui souffre (4/30…) de loin. En face, les Pacers n’ont pas non plus été très adroits (12/41) et les deux équipes ont donc surtout marqué des points en attaquant le cercle adverse. Shai Gilgeous-Alexander et sa troupe font partie des meilleurs dans le domaine, mais il leur manque un intimidateur sous leur propre cercle…

– Le bascule de la fin du troisième quart-temps. Mark Daigneault en a parlé en conférence de presse car c’est sans doute la clé du match pour OKC. Shai Gilgeous-Alexander et sa troupe semblaient ainsi prendre le contrôle du match, passant à +10 (91-81) dans les trois dernières minutes du troisième quart-temps. Grâce à TJ McConnell, les Pacers sont revenus à 4 points (94-90) pour finir le quart-temps. Et prendre de l’élan pour la fin.

– Très mauvaise opération pour Oklahoma City. En battant les Pacers, le Thunder aurait donc pris trois matchs d’avance (avec quatre matchs à jouer) sur Dallas. Avec cette défaite, OKC reste donc à portée des Mavericks.

TOPS/FLOPS

✅ TJ McConnell. Toutes les équipes rêvent sans doute d’avoir un TJ McConnell dans leurs rangs. Toujours remplaçant, malgré l’absence de Tyrese Haliburton, le lutin a été magnifique d’énergie, frôlant avec le triple-double et relançant notamment les Pacers au moment où le Thunder semblait prendre la main sur le match.

✅ Shai Gilgeous-Alexander. De retour, il a fait du Shai Gilgeous-Alexander en attaquant continuellement le cercle pour marquer ou provoquer des fautes. Il a toutefois besoin que le Thunder l’entoure avec davantage de shooteurs pour bénéficier de plus d’espace. Et lui faciliter la vie offensivement.

⛔ Isaiah Joe. C’est le seul vrai shooteur d’Oklahoma City. Alors, quand il fait 0/8 de loin, ça perturbe toute la machine offensive de son équipe.

LA SUITE

Oklahoma City (38-40) : le Thunder rentre à la maison pour faire face aux Suns, dimanche soir (01h00)

Indiana (34-44) : les Pacers se rendent chez les Cavaliers, dimanche soir (02h00)

