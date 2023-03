Stats & Highlights | Memphis valide sa place en playoffs, Washington imite Chicago et Toronto

omme Toronto et Chicago, respectivement neuvième et dixième de la conférence Est, ont gagné, Washington devait faire pareil pour ne pas perdre de terrain. Mission accomplie.

Les Wizards, qui occupent la douzième place, ont toujours 2.5 victoires de retard sur la 10e place, mais l’espoir est encore là. En revanche, du côté de Portland, on semble avoir fait une croix sur la saison…

Memphis et Milwaukee ne se posent évidemment pas ces questions. Les Grizzlies viennent de valider leur billet pour les playoffs et les Bucks de signer une troisième victoire d’affilée.

Washington – San Antonio : 136-124

Après quatre défaites de suite, les Wizards retrouvent le chemin de la victoire. Une équipe de San Antonio qui ne défend pas aide pour cela. Washington avait pris 13 points d’avance en première période, avant de se faire rattraper.

Les Texans passent en effet un 14-2 en troisième quart-temps. Après un panier primé de Devonte’ Graham, San Antonio a même deux possessions d’avance. Les deux équipes échangent les paniers, mais les Wizards foncent avec un 12-4. L’écart est fait et les hommes de Wes Unseld Jr. s’imposent.

Toronto – Detroit : 118-97

Après deux revers, les Raptors avaient besoin de gagner et les faibles Pistons étaient une proie idéale pour cela. Surtout quand Jaden Ivey perd neuf ballons ! Toronto va transformer les 23 ballons perdus des Pistons en 22 points.

Fred VanVleet, avec 10 points, lance les Raptors en premier quart-temps, Pascal Siakam enfonce le clou et il y a vingt points d’écart à la pause.

Les joueurs de Dwane Casey ne réagiront pas de la soirée, offrant un succès facile aux Canadiens.

Memphis – Houston : 151-114

Pas de suspense cette fois, contrairement à la première manche mercredi. Les Grizzlies ont dévoré les Rockets, avec leur adresse de loin, en marquant 83 points en première période ! Il y a alors 31 points d’écart à la pause et rien ne bougera en seconde mi-temps.

Dillon Brooks faisait son retour de suspension, Ja Morant est de nouveau sorti du banc en premier quart-temps, mais l’homme de la soirée, c’est Luke Kennard : 30 points et surtout 10 paniers primés, record de franchise.

Utah – Milwaukee : 116-144

Les Bucks ont passé la seconde à plusieurs reprises dans cette rencontre et le Jazz n’a pas réussi à suivre. Même avec un Simone Fontecchio à 26 points, les joueurs d’Utah étaient trop maladroits et surtout débordés défensivement.

Dès le premier quart-temps, Milwaukee brille à 3-pts et Brook Lopez assure en défense, avec plusieurs contres. Le match commence sur un 19-4. Plus tard, les Bucks passent un 16-4, puis un autre 16-2 ! Le Jazz est sous l’eau face à une telle démonstration de force collective (42 passes décisives, 22 paniers primés).

Portland – Chicago : 96-124

Distancés dans la course au play-in, les Blazers ont-ils désormais lâché cette fin de saison ? En tout cas, Damian Lillard, Jusuf Nurkic, Jerami Grant et Anfernee Simons n’étaient pas en tenue pour affronter les Bulls…

Forcément, même si ces derniers n’avaient pas non plus DeMar DeRozan, ce match est devenu bien plus facile que prévu.

Un 9-0 en début de second quart-temps et Chicago a pris de l’avance. Zach LaVine conclut la première période avec un panier primé et les Bulls ont 16 points d’avance. Aucune réaction des troupes de Chauncey Billups en troisième quart-temps, donc soirée tranquille pour celles de Billy Donovan.