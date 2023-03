Leur calendrier favorable va-t-il sauver la saison des Pelicans ?

« Les gars sont bons pour se rappeler qu’il s’agit d’une longue saison et qu’on n’a pas besoin de jouer notre meilleur basket aujourd’hui, mais en mars, avril, mai et juin. » Sa déclaration a de quoi hanter Willie Green et ses joueurs. Ainsi s’était exprimé le coach des Pelicans à la mi-décembre, au moment où son équipe occupait le sommet de la conférence Ouest, en étant bien conscient que sa troupe n’avait « encore rien gagné ».

Aujourd’hui, alors que son équipe est loin de pratiquer son meilleur basket, son discours n’est plus le même. « C’est simple : on doit être constants. 48 minutes de jeu en étant réguliers. Cela ne nous garantit pas de gagner lorsqu’on le fait, mais cela nous offre des opportunités de gagner », affiche le technicien, repris par ESPN.

L’appel à la constance de ce dernier est évidemment lié à la nouvelle donne sportive de son équipe. Encore à la tête d’un excellent bilan à 23 victoires pour 12 défaites au moment du changement d’année, les Pelicans ont connu une baisse de régime spectaculaire depuis : 10 succès pour 24 revers.

Leur jeunesse n’est pas une excuse

Les passages successifs à l’infirmerie de Brandon Ingram et surtout de Zion Williamson, qui n’a plus joué depuis le 2 janvier, y sont bien sûr pour beaucoup. Alors que l’intérieur est toujours absent, l’ailier a retrouvé les parquets mais NOLA a encore beaucoup de mal à enrayer sa mauvaise dynamique.

Pire, avec leur défaite cette semaine face aux Lakers, après avoir été menés de 35 points à la pause – un record négatif de franchise – les Pelicans ont été éjectés du Top 10 de leur conférence.

« Chaque défaite est inquiétante à ce stade, compte tenu de notre position au classement et des équipes qu’on affronte. On doit avoir un sentiment d’urgence, prendre de meilleurs départs, être compétitifs. On ne peut pas se retrouver dans des situations comme celle de ce soir, dans le premier quart-temps, où on s’est fait écraser. C’est très difficile de revenir dans ce genre de situation », rappelait CJ McCollum à l’issue de cette défaite.

Discours similaire de la part de son jeune coéquipier Trey Murphy III, qui estimait personnellement devoir mieux faire en défense notamment. « Notre jeunesse n’est pas une excuse, surtout quand on essaie d’être une équipe de playoffs. En fin de compte, je dois juste être meilleur et on doit tous être meilleurs collectivement », regrettait-il.

Cap sur Houston

La note positive au milieu de ce tableau est le calendrier à venir des Pelicans. Au programme, un double déplacement sur le parquet des Rockets, puis la réception des Spurs et des Hornets. En s’imposant à quatre reprises, face à trois équipes de bas de tableau, l’équipe de la Nouvelle-Orléans (33 victoires – 36 défaites) pourrait rebasculer dans le positif et se replacer dans la course à la qualification pour le play-in.

« Le match le plus important est celui de Houston, vendredi. C’est tout ce dont on peut se préoccuper pour le moment. […] On doit se concentrer sur cette équipe. Il ne faut prendre aucune équipe à la légère », réclamait Trey Murphy III, en ayant en tête le fait que les Texans ont battu successivement les Celtics, puis les Lakers.

Avec 13 matchs à jouer, les Pelicans n’ont pas une grosse marge de manœuvre et se doivent de capitaliser sur ces quatre rencontres avant d’enchaîner avec un « road trip » beaucoup plus exigeant (Clippers, Blazers, Warriors et Nuggets). « Chaque match, c’est victoire impérative. On voit les choses ainsi. On n’a pas le luxe de perdre, d’avoir un soir sans ou de se reposer », lâchait Larry Nance Jr, dont l’équipe devrait encore devoir passer par le « play-in » si elle veut atteindre les phases finales.