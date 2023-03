Sean Marks devrait rester GM des Nets

Depuis un an et demi, c’est la zizanie aux Nets. Pourtant, après la formation du « Big Three » composé de Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, les rêves de titre NBA étaient permis à Brooklyn. Mais voilà, pour les fans du club, le rêve s’est vite transformé en cauchemar, avec, en vrac, les frasques extra-sportives de Kyrie Irving, son refus de se faire vacciner, le transfert de James Harden, l’indisponibilité de Ben Simmons, le « sweep » face aux Celtics…

Pire, pendant l’été 2022, Kyrie Irving ne prolonge pas sur plusieurs saisons, Kevin Durant demande à partir… Finalement, les deux restent pour attaquer la saison, mais ils obtiennent la tête de Steve Nash, qu’ils n’écoutaient plus. Jacque Vaughn prend les commandes, et le cauchemar disparaît : l’équipe enchaîne les victoires et se pose comme outsider à l’Est. Mais l’embellie ne va durer que quelques semaines. Kevin Durant se blesse au genou, Kyrie Irving refuse une prolongation de contrat qu’il trouve insultante, et il demande à partir. Ce sera pour Dallas. Sauf que Kevin Durant ne se voit pas rester sans lui, et à nouveau, il demande à partir. Sur le fil, les Nets l’envoient aux Suns, et voilà Brooklyn qui entame une nouvelle ère.

Pour la partie technique, la direction a déjà choisi de prolonger Jacque Vaughn sur plusieurs saisons. Enfin, un signe de stabilité ! Dans les bureaux, la pression est forte sur les épaules de Sean Marks, GM des Nets. Il avait mis sur pied un « Big Three » de dingue, et c’est un cuisant échec.

Va-t-il en faire les frais ? Selon le New York Post, la réponse est « non » puisque ce dernier à la confiance du propriétaire Joe Tsai, et il devrait donc conserver son poste la saison prochaine.

En poste depuis février 2016, Sean Marks vient de vivre 24 mois très compliqués, et au final, il a plutôt limité les dégâts en recrutant de jeunes talents comme Mikal Bridges, Cam Johnson, ou des vétérans aguerris comme Spencer Dinwiddie ou encore Dorian Finney-Smith. L’ère du « bling bling » est terminée, mais ça rappelle les années intéressantes du groupe qui avait accroché les playoffs en 2019 sous la coupe de Kenny Atkinson.

En prime, pour l’aider à remonter une équipe qui vise le titre, Sean Marks a fait le plein de tours de Draft : 11 « premier tour » et 8 « second tour » jusqu’en 2029 !