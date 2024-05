Stats & Highlights | La passe de trois pour les Raptors, les Cavaliers enfoncent les Blazers

Enfin. Il aura fallu attendre mi-janvier et notamment deux matches de suite contre les faibles Hornets pour voir Toronto parvenir à enchaîner trois victoires de suite. Milwaukee aussi pouvait viser un troisième succès d’affilée à Miami, mais sans Giannis Antetokounmpo et plusieurs joueurs importants, le Heat a pris le meilleur.

Enfin, retour gagnant pour Ricky Rubio, précieux dans la victoire des Cavaliers à Portland. Damian Lillard a brillé (50 points) en vain et les Blazers s’enfoncent dans la crise avec cinq revers de rang.

Toronto – Charlotte : 124-114

Rebelote pour les Raptors. Les Canadiens n’ont pas inscrit vingt paniers primés comme lors du précédent match, mais le collectif de Toronto a rapidement pris les commandes de la partie. La balle circule, Pascal Siakam et O.G. Anunoby inscrivent 12 points chacun dans le premier quart-temps et les Raptors prennent neuf points d’avance.

Les Hornets résistent un temps, grâce à LaMelo Ball, mais ils perdent trop de ballons (huit dans le deuxième quart-temps, 22 au total). Forcément, Toronto en profite pour prendre le large. Siakam tente d’enfoncer le clou après la pause, mais Charlotte est toujours dans le match. Ball manque plusieurs tirs importants dans les 80 dernières secondes et Fred VanVleet assomme les Hornets avec un 3-pts.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 114 OKC 133 BRO 98 BOS 109 MIA 108 MIL 102 TOR 124 CHA 114 LAL 115 DAL 119 POR 113 CLE 119

Miami – Milwaukee : 108-102

En back-to-back, les Bucks sont venus à Miami avec énormément d’absents (Giannis Antetokounmpo, Grayson Allen, Khris Middleton, Serge Ibaka, Joe Ingles…) mais ils n’ont pas manqué l’entame de rencontre pour autant. Ils mènent de 15 points après quinze minutes de jeu.

Sauf que Jrue Holiday (24 points, 11 passes) est un peu seul et en face, Bam Adebayo (24 points, 12 rebonds) et le Heat insistent à l’intérieur. Les Floridiens dominent largement la bataille au rebond et marquent beaucoup dans la raquette. Gabe Vincent s’illustre aussi avec son record en carrière (28 unités) et Miami s’impose après un dernier quart-temps maîtrisé.

Portland – Cleveland : 113-119

Si Damian Lillard semblait gêné par une douleur à la cheville, il n’a pas montré de gros signes de faiblesse face aux Cavaliers. Les Blazers démarrent bien, prennent de l’avance et le meneur de jeu inscrit déjà 25 points en première période.

En seconde mi-temps, le revenant Ricky Rubio (9 points), pour son premier match en un an, se montre déjà précieux. Il frappe à 3-pts à deux reprises pour garder Cleveland dans la course. En dernier acte, les Cavaliers sonnent la charge : Donovan Mitchell et les siens enchaînent les paniers et, malgré ses 50 points, Lillard doit s’incliner et Portland ne brise toujours pas sa série noire.

