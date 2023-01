A l’usure, les Celtics font craquer les Nets

Entre le sweep des derniers playoffs et cette deuxième victoire en deux confrontations en championnat, c’est peu dire que Brooklyn a du mal face à Boston ! Dans un duel entaché par les absences de Kevin Durant d’un côté et Jaylen Brown de l’autre, ce sont encore les C’s qui ont réussi à prendre le meilleur dans un match disputé pendant trois quart-temps.

Dans sa nouvelle configuration, Brooklyn a présenté un visage conquérant, avec un Joe Harris affûté d’entrée pour remplacer KD dans le cinq majeur. Ben Simmons a également été au rendez-vous en pointant à 10 passes décisives avant la fin de la première mi-temps.

Sauf que Boston n’a pas baissé sa garde. Après une entame délicate, Jayson Tatum a scoré 7 points en fin de premier quart-temps pour maintenir les siens dans le coup (31-29). Puis c’est le duo Brogdon-White qui a apporté sa pierre à l’édifice (57-60).

Brooklyn a continué à s’appuyer sur son adresse extérieure après le repos pour reprendre l’avantage au score. Mais encore une fois, Malcolm Brogdon et Grant Williams ont fait le nécessaire pour maintenir les C’s dans le coup, jusqu’à ce début de quatrième quart-temps où tout a basculé (82-84).

Il a en effet fallu un peu plus de trois minutes pour que Boston ne règle l’affaire via un 10-0, série initiée par Payton Pritchard et conclue par le alley-oop entre Marcus Smart et Luke Kornet (84-96).

Les 3-points de Joe Harris et TJ Warren n’ont pas suffi à inverser la tendance. C’est au contraire celui de Derrick White dans le corner, sur un service de Jayson Tatum, qui a mis un terme au suspense (96-117), permettant aux Celtics de se diriger vers leur 31e victoire de la saison (98-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Celtics plus que jamais leaders à l’Est. Cinquième victoire consécutive pour Boston qui continue de caracoler en tête de la conférence Est après son succès sur son dauphin. L’accomplissement est d’autant plus notable que les C’s l’ont emporté à l’extérieur et sans Jaylen Brown. Les Celtics comptent désormais trois matchs d’avance sur la concurrence. La voie royale jusqu’en playoffs ?

– Les meilleurs ajustements du côté de Boston. Le duel a un peu été gâché par les absences de Jaylen Brown d’un côté et Kevin Durant de l’autre et les enjeux ont soudainement changé. Quelle équipe allait le mieux gérer l’indisponibilité de son joueur majeur ? Si Joe Harris et TJ Warren ont fait de leur mieux pour masquer le forfait de KD, et que Jacque Vaughn s’était creusé les méninges pour établir une « second unit » articulée avec Ben Simmons en cinq et quatre shooteurs pour l’épauler, c’est bien Boston qui a effectué le meilleur ajustement. Les C’s s’y sont mis à plusieurs pour maintenir le niveau de jeu de l’équipe, entre Derrick White (15 points) Malcom Brogdon (16), Luke Kornet (11) et Payton Pritchard (9).

TOPS/FLOPS

✅ Marcus Smart. En mal d’adresse (4/12 au tir), le meneur a continué à faire jouer son équipe en brillant autrement, par sa défense et sa vision de jeu pour s’offrir une ligne de stats complète (16 points, 6 rebonds, 10 passes décisives, 2 interceptions).

✅ Derrick White. L’un des rares joueurs fiables à 3-points dans une soirée compliquée de loin. Il scelle d’ailleurs le sort du match d’un 3-points dans le corner. Une présence importante tout au long du match dans ce contexte particulier.

✅⛔️Kyrie Irving. Le meneur ne peut pas toujours jouer les héros, mais on l’attendait à un autre niveau dans ce match particulier au sommet de la conférence Est. Un bon match malgré tout de sa part, à 24 points et 6 passes décisives, mais seulement deux paniers marqués dans le dernier acte.

✅⛔️ Ben Simmons. Une première mi-temps plutôt intéressante, 13 passes décisives au final, mais comment expliquer ce manque d’appétit chronique pour le scoring. Zéro point pour seulement trois tentatives, c’est du Ben Simmons tout craché…On attendait pourtant plus de sa part, à lui aussi.

LA SUITE

Brooklyn (27-14) : les Nets accueilleront OKC ce dimanche (minuit).

Boston (31-12) : les Celtics vont se rendre en Caroline du Nord pour une double-confrontation face à Charlotte à partir de demain (01h00).