Au bout du suspense, Luka Doncic et les Mavericks font plier les Lakers après deux prolongations !

Quand LeBron James (24 points, 16 rebonds, 9 passes) et Luka Doncic (35 points, 14 rebonds, 13 passes) s’affrontent dans un choc des générations, cela vaut forcément le coup d’oeil. Encore plus quand ce duel a carrément besoin d’une double prolongation (!) pour trouver son vainqueur.

À l’arrivée, ce sont finalement les Mavericks qui, au bout du suspense et de l’épuisement, ont réussi à faire plier des Lakers combatifs mais trop justes et indisciplinés dans les moments-clés (119-115). Une victoire à mettre évidemment à l’actif de Luka Doncic, auteur d’un nouveau triple-double et, surtout, de deux shoots décisifs à 3-pts pour arracher les prolongations.

Malgré un très bon Russell Westbrook (28 points, 7 rebonds, 5 passes), Los Angeles s’incline donc pour la deuxième fois d’affilée, alors que Dallas repart de l’avant après ses deux défaites de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Los Angeles y a cru, mais Dallas a eu le dernier mot. Globalement indisciplinés, à l’image de ce premier quart-temps raté (22-36) qui les avait contraints de courir après le score pendant presque tout le match, les Lakers ont finalement déposé les armes en prolongation, devant les assauts de Spencer Dinwiddie et Christian Wood, mais aussi ceux de Luka Doncic bien sûr. Un succès qui ne manquera pas de booster la confiance et la cohésion du groupe texan, pourtant surexploité par son coach, alors que les Californiens pourront nourrir des regrets de leurs occasions ratées dans le money time, car la victoire était à portée de main.

— Luka Doncic domine LeBron James. Pas forcément le plus beau duel entre le « King » et « Luka Magic », car le premier a été un cran en-dessous du second, mais assurément l’un de leurs plus serrés. À l’arrivée, c’est ainsi Doncic qui repart encore avec la victoire contre son modèle, en ayant joué les patrons durant toute la soirée, et notamment dans les moments chauds, comme sur ces deux « stepback-3 » qui ont permis à Dallas d’accrocher les deux prolongations. En face, James a lui souffert de la comparaison, arrosant fortement au shoot (9/28 aux tirs et 0/7 à 3-pts), sans se montrer décisif à la fin, malgré une feuille de stats bien noircie.

TOPS/FLOPS

✅ Russell Westbrook. Assurément l’un des meilleurs matchs du « Brodie » cette saison. Exemplaire de bout en bout (et des deux côtés du parquet) face à Luka Doncic, influent à chacune de ses entrées en jeu et également décisif dans le quatrième quart-temps ou en prolongation, le meneur des Lakers a confirmé qu’il pratiquait actuellement son meilleur basket de la saison (près de 23 points, 8 rebonds, 9 passes et 2 interceptions de moyenne, depuis cinq matchs). Une grosse perf’ malheureusement entachée d’une défaite, mais Westbrook n’a rien à se reprocher.

✅ Le trio Dinwiddie — Wood — Hardaway Jr. Pour épauler correctement Luka Doncic malgré un banc inefficace (voir plus bas), les Mavericks avaient au moins besoin que Spencer Dinwiddie (17 points), Christian Wood (24 points, 14 rebonds, 6 passes, 5 contres) et Tim Hardaway Jr. (22 points, 8 rebonds) répondent tous présent à ses côtés. Mission accomplie, puisque les trois lieutenants du Slovène ont assuré dans l’ombre. On retiendra notamment les grosses prolongations de Dinwiddie en attaque et de Wood en défense, pour permettre à Dallas de tenir bon et de faire la différence, quand Doncic était un poil plus discret.

⛔✅ LeBron James. Comme évoqué plus haut, malgré une feuille de stats bien remplie, le « King » a perdu son match dans le match avec Luka Doncic et il a surtout pas mal plombé les Lakers avec sa maladresse et ses prises de décision dans les moments-clés. Si Dennis Schröder s’est aussi déchiré en attaque (3/13 aux tirs, dont 0/6 à 3-pts), l’Allemand a au moins eu le mérite de se battre comme un beau diable sur « Luka Magic » en défense. En revanche, on pouvait attendre davantage de James, de retour après un match d’absence et pas forcément dans son assiette, en plus d’accuser le coup physiquement au fil des minutes.

⛔ Le banc de Dallas. Les matchs se suivent et se ressemblent pour la second-unit des Mavericks. Comme face aux Clippers, mardi soir, les remplaçants texans ont effectivement proposé un contenu insuffisant et insipide quand leur coach a fait appel à eux (seulement 14 points en cumulé). D’autant plus quand, dans le camp opposé, les Russell Westbrook, Wenyen Gabriel et autres Kendrick Nunn ont apporté de bonnes minutes et joué, par moments, les facteurs X. Pas étonnant, donc, de voir Jason Kidd tirer à outrance sur les organismes de ses titulaires (minimum 47 minutes chacun…).

LA SUITE

Los Angeles (19-23) : réception de Philadelphie, dans la nuit de dimanche à lundi (03h30).

Dallas (24-19) : déplacement à Portland, dans la nuit de samedi à dimanche (04h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.